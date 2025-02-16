朝聖者擠爆月台！　印度新德里車站「大規模踩踏」釀15死

記者張方瑀／綜合報導

印度新德里車站15日晚間發生嚴重踩踏事故，造成至少15人死亡、15人受傷。當時數千名朝聖者正擠在月台，準備搭乘列車前往普拉亞格拉吉（Prayagraj）參加大壺節（Maha Kumbh festival）活動，卻因人潮推擠引發混亂，最終釀成悲劇。

根據NDTV報導，這起意外發生在當地時間晚上8時，當時車站兩座月台擠滿等待列車的朝聖者，目擊者表示，「當時大家都在奔跑，現場一片混亂，結果有人跌倒，後方人潮來不及反應，導致更多人被踩踏，場面失控。」

▲▼新德里車站15日晚間發生嚴重踩踏事故，造成至少15人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



這起事故造成至少15人死亡，包含10名女性和3名孩童，另外還有15人受傷，死亡人數可能再攀升。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也透過X發文，「對新德里車站發生的踩踏事件感到痛心，我向所有在這場悲劇中失去至親的人致上最深的哀悼。」目前印度政府已下令徹查事故原因，並強調現場秩序已經恢復。

事實上，這並非近期唯一一起與大壺節相關的踩踏事件。上個月就曾發生類似意外，造成數十人死亡。據官方估計，大壺節每12年舉辦一次，而本屆大壺節總人數可能高達4億人。