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新光三越氣爆仍有11人住院　澳門2歲女童、24歲樓管最新病況曝

▲新光三越,氣爆（圖／記者許權毅攝）

▲台中新光三越13日發生氣爆，造成4死37傷，目前仍有11人住院治療中。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅、吳佩蓁／台中報導

台中新光三越13日發生嚴重氣爆，造成4死37傷，截至16日上午仍有11人住院治療中，26人已出院返家休養。其中，澳門籍2歲女童、24歲姜姓男樓管均因頭部重創，分別送往中國醫大兒童醫院、台中榮總救治，目前仍在加護病房。

澳門鄧姓一家4代7口來台旅遊觀光，13日氣爆發生時正好路過新光三越廣場，一行人遭掉落物砸傷，阿公、阿嬤當場被砸中慘死，2歲孫女頭部重創，被送往中國醫大兒童醫院，目前仍在加護病房搶救中，持續藥物和溫控等治療，院方表示，女童目前狀況與昨日相近，持續密切觀察中。

▲新光三越,氣爆（圖／記者許權毅攝）

至於，24歲姜姓樓管被送到台中榮總時有嚴重頭部外傷、多處骨折，且呼吸不順，又因腦水腫導致腦壓升高，院方緊急替他開刀裝入顱內壓監視器，幸經積極用藥後，姜男14日晚間已經清醒，預估恢復狀況樂觀，但神經功能需要完全清醒才能百分之百判斷，具體的復原狀況仍要多等幾天。

中港澄清醫院部分，目前共收治3名氣爆案傷患，所有傷患皆穩定接受治療，住院休養中，另名31歲周姓工人，因家屬希望就近照顧，已轉院至台北馬偕。

衛福部統計顯示，截至15日仍有5人在加護病房，包括中國附醫1人、中榮1人、林口長庚1人、高雄長庚1人、台北馬偕1人。

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