新光三越氣爆　欣中天然氣：切割瓦斯管應告知「由專業人員處置」

▲欣中天然氣公司氣爆後勘查，管線開關閥及塞頭均完整。（圖／民眾提供）

文／中央社

台中新光三越氣爆案，欣中天然氣公司今天表示，10日已拆卸瓦斯表、封閉管路停氣，氣爆後勘查，天然氣管線開關閥及塞頭均完整。如要切割瓦斯管，應該告知公司由專業人員處置。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，釀4死39傷。消防署初步依據在場人員筆錄調查得知，案件發生前20分鐘，有廠商聞到瓦斯味，並詢問瓦斯開關閥位置，有施工廠商使用砂輪切割瓦斯管線，施工到東北側時發生爆炸，可判斷裝修案與爆炸案有相關性。

台中市消防局長孫福佑指出，初步研判疑似瓦斯氣爆，後續將持續配合檢方調查。

外界質疑，瓦斯管線雖在裝修前已經關閉，但瓦斯管分支恐有殘留的餘氣。欣中天然氣股份有限公司今天告訴中央社記者，10日已拆除瓦斯表，管線也封閉停氣。事發後配合消防局鑑識小組重回現場逐樓勘查，天然氣管線的外觀以及封塞的塞頭均完整。

欣中公司也以天然氣專用激光器檢測，確認沒有瓦斯洩漏反應，現場也無燃燒跡象，初步排除氣爆肇因與天然氣有關。欣中公司強調，如果要進行瓦斯管切割或相關動作，都應該告知公司並由專業人員處置。

針對新光三越氣爆案，台中地檢署13日漏夜複訊16名工人、百貨員工、欣中天然氣股份有限公司員工，15日再傳訊1名百貨職員、1名施工工人複訊，目前傳訊18人均以證人身分請回。

專案小組15日重回案發現場，尋找相關跡證，釐清肇事原因。全案持續調查相關人員是否涉及刑法過失致死、過失傷害及公共危險等刑事責任，專案小組將儘速調查、審慎釐清。

▲新光三越13日傳出氣爆案。（圖／記者許權毅攝）