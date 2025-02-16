台中氣爆　中辦執行長被爆「在帛琉度假」！本人氣炸：很拙劣

▲凌濤點名綠營3人在氣爆後仍在玩樂 。（圖／翻攝凌濤臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

新光三越中港店日前嚴重氣爆釀死傷，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤15日在臉書發文，當中點名執行長莊競程未出席氣爆應變會議，因為他與正國會王義川及其他民代一同前往帛琉度假，還開心地在社群媒體上曬照片，開批「這樣的中辦沒有功能，乾脆真的關門算了！」對此，莊競程發文直呼，「凌濤轉移焦點的方式真的很拙劣！」

莊競程15日晚上在粉專「莊競程 有志者是競程 」發文，開頭就直呼「凌濤轉移焦點的方式真的很拙劣！」發生氣爆後先扯蔡其昌，再來是中辦跟他。有關台中新光三越案，他認為凌濤意見很多，「但總是忘記有個主責單位叫做台中市政府！他似乎忘記現在台中市長是誰，是盧秀燕，不是我莊競程耶！」

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莊競程指出，台中新光三越的意外，除了中央與地方共同好好關心傷者與家屬，提供必要協助外；中央各部會也已由賴總統與卓院長指示全力協助地方政府做好公安工作，避免再有類似意外發生。

至於參訪帛琉這件事，他解釋，「來帛琉拚外交、推廣觀光、拜會帛琉總統及部長，是幾個月前就已定的行程。」而且一行人到帛琉剛下飛機，聽到台中新光三越發生氣爆的消息，大家都很關心，他也立即連繫取得相關災情狀況，後續各相關部會也都會協助台中市提供必要協助。

最後他強調，凌濤噴口水他尊重，「但我要提醒，我莊競程並不是台中市長，你罵爆我也無法替盧秀燕市長卸責！這種轉移焦點的方式真的太拙劣。」