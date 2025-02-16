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新光三越氣爆慘劇！她控「是人禍」狂揭疑點：2樓管死得冤枉

▲新光三越,氣爆（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越發生嚴重氣爆。（圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新光三越中港店發生嚴重氣爆，造成4人死亡、超過30人輕重傷。對此，媒體人黃智賢認為「這是人禍」，「其中有輕忽，有便宜行事，有隱匿，有為錢不顧他人生死。必須徹查事件爆發的整個環節。」一定要找出真正的漏洞和原因，才能避免慘劇。

媒體人黃智賢表示，台中新光三越11樓12樓改裝，至今造成32傷、4死，罹難者有兩人是百貨的樓管，兩人是路過的澳門遊客，「這4位死者，他們不是遇到天災。而是妥妥的人禍，這4都跟施工一點關係也沒有。」

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黃智賢認為，改裝11樓跟12樓，規模這麼大，還要裁切天然瓦斯管，居然沒有向台中市政府申請，「會不會太為錢不顧人命了？」而人命指的就是新光三越的消費者、員工，跟不相干的路人。此外，全台中人都知道新光三越要改裝，「新光三越居然有膽子不跟市府申請施工！他們是怎麼做到瞞天過海的？」

接著，黃智賢質問，到底是什麼氣體氣爆？施工方是誰？「如果依照施工現場的SOP，為什麼會有大規模氣爆？還是沒有真相。」更納悶的是，瓦斯公司說接到業主通知，3天前就已經斷氣拆表。台中消防局長說是瓦斯氣爆。到底怎麼回事？

此外，罹難的兩位樓管被指示去了解瓦斯味，「施工現場難道是百貨樓管該去的？」「讓完全不懂工程，平常是管櫃位業績的樓管，去施工現場了解。這樣可以嗎？」直呼兩人死得很冤枉。

看到消息指出，施工的工班要裁切瓦斯管時，是報告業主，由業主另外找人來切瓦斯管的，黃智賢不禁再問「那業主又是誰？找誰來切的？使用的圖紙，是正確的嗎？還是有私下更改過？」文末也帶到停業後，新光三越會如何對待所有櫃位、外包員工。

最後，黃智賢強調，新光三越這樣的慘劇，不是不幸的悲劇而已，「這是人禍。」認為其中有輕忽，有便宜行事，有隱匿，有為錢不顧他人生死。「必須徹查事件爆發的整個環節。找出真正的許多漏洞與原因。我們才能避免以後的慘劇。」

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