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大陸 大陸焦點 特派現場

台中氣爆波及澳門特警　陸委會：符規准許來台

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

文／中央社

台中新光三越百貨發生氣爆，澳門遊客1家7口路過受到波及，釀2死5傷，其中一名男傷者為現役特警隊員。陸委會表示，澳門居民申請來台，符合規定者即准許來台。

澳門遊客1家7口來台旅遊，路過台中新光三越百貨氣爆現場受到波及，釀2死5傷。據港媒香港01報導，澳門特區政府治安警察局證實，其中一名死者為退休司警；另一名男傷者為現役特警隊員。

民眾好奇具備現役特警身分澳門居民可否入境台灣？大陸委員會（陸委會）15日透過書面表示，對於澳門居民申請來台，主管機關（內政部）均依既有法規、程序就個案情況進行審查處理，符合規定者，即會准許來台。

澳門特區政府旅遊局15日透過新聞稿表示，旅遊危機協助小組持續與澳門紅十字會人員在台中市為氣爆案澳門死者家屬與傷者提供協助。目前3名住院傷者中，有2人完成手術，情況穩定；另1人仍在深切治療區（指加護病房）留醫。

澳門特區政府旅遊局指出，澳門相關保險公司人員已到當地協助家屬理賠事宜；旅遊危機協助小組與澳門紅十字會人員今天陪同親屬與當地殯儀業者和法律業者會面，透過當地紅十字組織、按家屬意願與相關單位安排遺體後續處理與傷亡理賠事宜。

▼台中新光三越氣爆導致澳門遊客2死5傷。（圖／記者許權毅攝）

▲新光三越,氣爆（圖／記者許權毅攝）

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