乘客暴斃飛機上！緊急降落西班牙　死者國籍不明

▲由於機上有乘客暴斃，導致飛機緊急降落於其他機場。（圖／翻攝自Facebook／Jet2）



記者王佩翊／編譯

英國廉價航空捷途航空（Jet2）一架航班14日從西班牙特內裡費島（Tenerife）飛往英國諾丁漢的途中，一名乘客突然出現「緊急醫療情況」，需要救助，因此飛機緊急更改目的地，降落於西班牙境內。可惜的是，等到飛機抵達後，該名乘客卻也被宣告死亡。

根據《每日郵報》報導，這架編號LS676的客機14日晚間7點5分從西班牙加那利群島起飛，原定飛往諾丁漢，然而在飛行途中，機組人員卻發現機上有一名70多歲的男子突發疾病，健康狀況惡化，情況十分危急，隨即通報航空管制單位，請求緊急醫療協助。

飛機隨後緊急降落於西班牙聖地牙哥德孔波斯特拉機場（Santiago-Rosalía de Castro Airport），一輛提前抵達的救護車也在現場待命，然而等到飛機抵達聖地牙哥，醫護人員介入急救後，該名乘客仍因搶救不治，被宣告死亡。目前，死者的國籍尚未被確認。

捷途航空發言人證實此事並表示，「我們很遺憾地告知各位，LS676航班2月14日從特內裡費飛往諾丁漢東米德蘭機場途中，因有乘客需要緊急醫療照護而改道至聖地亞哥德孔波斯特拉。但不幸的是，該名乘客已經離世。我們對其家屬及親友致上最深切的哀悼。」