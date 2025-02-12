捐精男稱生下180個孩子！竟反悔「提告生母」　英法院罕見示警

▲英國一對同性伴侶透過人工授精產子，沒想到卻遭捐精者提告。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國男子艾爾邦（Robert Charles Albon）自稱是全球超過180名孩童的捐精者，從中國到澳洲都有他的後代，但近來英國法院因為一樁訴訟，決定公開他的個人資料，警告「無管制捐精」所帶來的潛在風險。

根據BBC報導，艾爾邦對英國一對同性採用其精子的同性伴侶提告，要求獲得孩子的親權。據了解，這名孩子是這對女性伴侶透過針筒人工授精受孕的，但艾爾邦卻向法院申請要求獲得親權、要求列名在孩子的出生證明上、要求更改孩子的姓名，堅持要求孩子只能稱生母的伴侶為「阿姨」。

法院指出，艾爾邦聲稱自己曾在車內與孩子的生母發生秘密性行為，但法官駁回了這項說法。此外，現年50多歲的艾爾邦唯一一次見到孩子是在孩子出生幾週後，當時只拍了一張「一次性」的合照。

這場長達2年的官司，最終導致這對伴侶的關係破裂，兩位母親皆表示，這場法律糾紛帶來的壓力，是她們分手的主因之一。

Judge's sperm donor warning over man who 'fathered 180 children' https://t.co/GHutku5HbJ — BBC News (UK) (@BBCNews) February 11, 2025

艾爾邦稱，自己只是想保護孩子的福祉，但法官弗尼斯（Jonathan Furness）認為，他的行為其實完全是出於自私，「這對伴侶當初選擇精子捐贈者時，看中的是他的承諾——他表示會尊重母親的決定，不會主動要求與孩子見面。」

法院還發現，艾爾邦原籍美國，但目前居住在英國東北部，他發起這場家庭法庭訴訟，很可能是為了提升自己在英國的移民資格，方便繼續留在當地。

報導指出，艾爾邦在臉書和Instagram等社群媒體上發布廣告，提供精子捐贈服務，方式包括人工授精（Artificial Insemination），或使用自然授精（Natural Insemination），即性行為等方式。

弗尼斯最終裁定，拒絕更改孩子的名字，也不允許艾爾邦與孩子直接接觸，但在兩位母親的同意下，艾爾邦以每年寄一張卡片或一封電子郵件，未來等孩子長大後再決定是否要讀取這些訊息。

此外，法院罕見地公開艾爾邦的身份，目的是提醒社會大眾，艾爾邦的捐精行為並未經過正規診所，因此沒有子女數量上限、沒有強制健康檢查、沒有任何法律保護，意即捐贈者可主張親權。

弗尼斯判決中表示，「社會大眾和那些想要受孕的脆弱女性，應該知道這些風險，避免陷入類似的惡夢，艾爾邦至今仍計畫繼續捐精，任何有興趣接受這類服務的女性，都應該充分了解與他接觸的風險。」