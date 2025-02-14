今年航空運量可望回到疫情前　最高上看6178萬人次

▲今年航空運量將可恢復疫情前。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

航空市場起飛，國際線運量至去年底已恢復至疫情前89%，去年全年國際線運量更已達到5,356萬人次。民航局推估，今年夏季班表每周已成長140班，預估今年國內國際線運量將可恢復至疫情前水準，運量將落於5,498萬人次至6,178萬人次之間。

民航局局長何淑萍指出，隨著疫後商務及出國旅遊快速反彈，航空公司重新調整機隊運能並靈活布局市場，積極開拓航點與增班，加上政府持續提供獎助與場站優惠措施，並給予相關開航協助下，今年國際線運量可望恢復至疫情前水準。

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何淑萍進一步說明，航空去年國際運量已恢復疫情前89%，大概接近90%，去年夏季班表執行到現在，每周已達到2700多班，那相較於前一年的2600多班，約成長了140班，未來的運量成長方面，預期今年能恢復疫情前2019年的水準，甚至有機會超越，預測運量將落於5,498萬人次至6,178萬人次之間。

根據民航局統計，目前運作中的冬季班表，國際線航班由60家航空公司，飛航102個航點，航班數已增至平均每周2,782班，每周比去年夏季班表多出140班；不同區域空運恢復方面，去年台灣往返日韓、東南亞、中東、歐美的航班數，均已超越2019年疫情前，其中以美洲線增加最高，達27%，東南亞次之，增長14%。港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復91%、51%。

民航局指出，相較疫情前的2019年，去年日本航線航班成長約4%，但仔細觀察航線增長情況，日本部分機場因地勤能量不足，影響恢復速度，這也是後續可再努力成長的地方。

何淑萍則表示，除了國籍業者，外籍業者也看好台灣市場，今年將會有新業者投入，也會開闢更多新航線，例如首次來台營運的中東業者阿提哈德航空將於9月新闢台北飛航阿布達比航線，美國聯合航空也規劃7月新闢高雄—東京—舊金山洲際航線。