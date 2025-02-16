挑戰高雄市長初選？　邱志偉：以後有機會我會承擔

▲民進黨立委邱志偉。（圖／記者杜冠霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

2026年高雄市長選戰，民進黨在地立委已有邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑共4人表態有意投入，而4連霸的邱志偉會不會參加初選也備受關注。邱志偉16日接受前總統陳水扁廣播節目「有夢上水」專訪時說，他已經準備好了，但現在時機未到，他也還有該做的事，「以後時機到了，該我承擔我一定會承擔」。

陳水扁表示，邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑都已表態爭取下屆市長黨內提名，邱志偉具有博士學位，且還是4連霸立委，會不會成為高雄第一個客家市長？

邱志偉回應，政治工作者要有基本的政治理念跟理想性，他都全力以赴，像他第一次參選很意外，得票率50.2％，是全高雄8席吊車尾選上，第二次參選，透過4年努力，得票率成長13％。

邱志偉指出，他的選區是北高雄，建設較少，他有責任為選民服務，他認為當立委要當到最後一天，很多人說他做到第四屆，為什麼不表態選高雄市長，但他不是不分區，他是區域立委，他要當到最後一天，而若他有機會，他已經準備好了，他認為我也有這個能力，只是現在他還有一些該做的事，要為選民負責

邱志偉說，他熟悉市政，過去在英國留學，也有國際觀，對於高雄市長選戰，他是準備好了，但時機還沒到，現在要先把北高雄建設好，「以後該我承擔的我一定會承擔」。