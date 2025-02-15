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明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

▲▼氣象署表示，明天變天，未來一周將有兩波冷氣團影響台灣。（圖／中央氣象署提供）

▲明天變天，北部高溫下降近10度，未來一周將有兩波冷氣團影響台灣。（圖／中央氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

今（15日）各地白天回暖，高屏更出現30度高溫。中央氣象署提醒，明（16日）大陸冷氣團南下，將由北而南逐步降溫，北部降溫近10度，預計影響到下周三清晨，北部局部低溫下探12度，中部以北3500公尺以上高山有機會降雪，下周五（21）另一波冷氣團報到，冷空氣比第一波還強，低溫下探11度，民眾要注意天氣變化。

今天白天各地回暖，高屏地區出現30度或以上高溫，最高溫為屏東滿州自動測站32.8度；氣象署署屬測站中，最高溫為南沙島30.1度，另包括恆春、台北市、新北市測站今天最高溫都超過27度。

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氣象署預報員曾昭誠表示，今天是未來一周氣溫最高的一天，下周將有兩波大陸冷氣團影響，明天第一波冷氣團南下，天氣轉冷，北台灣白天高溫快速下滑，北部剩下約18至20度，溫差相當明顯，降溫接近10度，中南部白天則仍有25度以上高溫，但明晚也轉冷。

曾昭誠進一步說明，明天這波冷空氣預計影響到下周三清晨，北部清晨夜晚低溫約12至14度，其他地區約13至16度。至於各地高溫，北部、東北部白天高溫約20度左右，中南部白天高溫都在20度以上，日夜溫差較大，早出晚歸民眾要注意保暖。另水氣與低溫若配合，下周二（18日）中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。

下一波冷空氣預計下周五報到，下周六（22日）受冷氣團影響，曾昭誠表示，冷空氣強度比明天這一波略強，預估下周五、六北部低溫約13至14度，沿海空曠或近山區地區下探11度，中南部約13至15度。

▲▼氣象署表示，明天變天，未來一周將有兩波冷氣團影響台灣。（圖／中央氣象署提供）

▲氣象署表示，下周二到周三清晨降雨較明顯。（圖／中央氣象署提供）

至於降雨部分，曾昭誠表示，未來一周以迎風面降雨為主，今晚因微弱鋒面通過，桃園以北與東半部轉為有零星短暫雨，雨勢並不明顯。降雨最明顯為下周二到周三清晨，迎風面水氣增加，基隆北海岸，東北部及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率，大台北、花東地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區也有零星短暫雨，其他
地區為多雲到晴。

下周三到下周五水氣減少，曾昭誠表示，東半部、大台北地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲，但雨勢比下周二到周三清晨緩和。下周五、六桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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