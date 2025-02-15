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今高溫飆30度！明變冷下探12度　下周高山有望降雪

▲▼未來一周將有兩波冷氣團報到，北部低溫下探11至12度，下周二高山有機會降雪。（圖／中央氣象署提供）

▲未來一周將有兩波冷氣團報到，北部低溫下探11至12度，下周二高山有機會降雪。（圖／中央氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象署表示，今（15日）各地白天回暖，中南部高溫上看30度，晚上隨微弱鋒面通過，新竹以北轉為有零星降雨，明天（16日）大陸冷氣團南下，將由北而南逐步降溫，這波冷空氣影響到下周三清晨，局部低溫下探12度，中部以北3500公尺以上高山有機會降雪，下周五（21）另一波冷氣團報到，冷空氣比第一波還強，民眾要注意天氣變化。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天白天各地回暖，今天也是未來一周氣溫最高的一天，各地高溫都在25度以上，中南部甚至上看30度，但未來一周將有兩波冷氣團報到，明天第一波大陸冷氣團南下，天氣轉冷，北部白天高溫快速下滑，剩下約18至20度，溫差相當明顯，降溫接近10度，中南部則仍有25度以上高溫，但是早晚偏涼。

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曾昭誠進一步說明，明天這波冷空氣預計影響到下周三清晨，北部清晨夜晚低溫約14至15度，竹苗近山區下探12度，至於各地高溫，北部、東北部白天高溫約20度左右，中南部白天高溫都在20度以上，日夜溫差較大，早出晚歸民眾要注意保暖。若水氣與低溫配合，下周二（18日）中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。

下一波冷空氣預計下周五報到，曾昭誠表示，比明天這一波略強，預估北部低溫約13至14度，沿海空曠或近山區地區下探11度，但實際強度還要再觀察。

▲▼未來一周將有兩波冷氣團報到，北部低溫下探11至12度，下周二高山有機會降雪。（圖／中央氣象署提供）

▲氣象署表示，未來一周以迎風面降雨為主，下周二高山有機會降雪。（圖／中央氣象署提供）

至於降雨部分，曾昭誠表示，未來一周以迎風面降雨為主，今天白天沒有明顯降雨，但晚上因微弱鋒面通過，新竹以北與東半部轉為有零星短暫雨，雨量不明顯。降雨最明顯為下周二到周三清晨，迎風面水氣增加，北部、東半部及各地山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸與宜蘭降雨比較明顯。

下周三到下周五水氣減少，曾昭誠表示，東半部、大台北地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲，但雨勢比下周二到周三清晨緩和。

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