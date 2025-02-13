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後天又有鋒面通過「北部甩雨」　周日全台大降溫

▲8日大陸冷氣團南下，北部降溫有感。（圖／記者林敬旻攝）

▲下波冷氣團預計周日報到，且將影響到下周二清晨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團明天(14日)減弱，雨勢將趨緩，不過基隆北海岸、東半部仍有降雨，周六晚間將有新一道鋒面通過，北部轉雨，後續冷氣團接力，周日下半天起全面降溫，預計冷到下周二清晨，局部低溫下探13度。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今天受到南方雲系影響，各地溼冷，明天冷氣團減弱，水氣減少，雨勢將進一步趨緩，明天基隆北海岸、東半部降雨持續，大台北有零星短暫雨，其他地區上半天還有局部短暫雨，後續轉多雲。

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周六白天天氣穩定，僅東半部有局部短暫雨，不過張竣堯指出，周六晚上鋒面通過，北部將轉為局部短暫陣雨，緊接著周日受第二波冷氣團影響，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一、下周二持續受大陸冷氣團影響，張竣堯說明，因環境仍偏乾冷，僅東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，西半部山區也有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴。

張竣堯表示，下周三和下周四冷氣團減弱，環境仍偏乾，僅東部、恆春半島有局部短暫雨。

溫度趨勢方面，張竣堯表示，明天冷氣團減弱，今天各地高溫約16到20度，明天高溫將可回升到20度以上，不過明天清晨仍偏涼冷，中部以北、宜蘭低溫約13到14度，其他地區約14到16度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯分析，周六白天溫度將可再更進一步回升，普遍各地高溫可到22度到24度，比較溫暖；周日冷氣團南下，白天北部、東北部相較周六下降約2到3度，大致約18到20度，其他地區白天溫暖，約22到24度，不過周日下半天各地溫度將進一步轉冷和全面降溫，周日晚間到下周一清晨中部以北、宜蘭低溫約13到14度，其他14到16度，冷氣團預計影響到下周二清晨。

後續可能還有更強冷空氣，張竣堯表示，約2月22日到23日左右，可能還會有一股較強的冷空氣南下，但強度仍有不確定性，還待後續進一步觀察。

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