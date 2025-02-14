明晚變天「周日雨區擴大」　下波冷氣團急冷3天

記者李姿慧／台北報導

今天(14日)冷氣團減弱，氣溫逐日回升，不過周日又有鋒面和冷氣團來襲，明晚新竹以北轉雨，周日新竹以北、東半部和恆春半島也會降雨，冷空氣影響到下周二，低溫下探13度，下周二中部以北3500公尺以上高山有降雪機會，下周五還有一波冷空氣帶來降溫。

▲明晚鋒面建立，新竹以北轉雨，周日北部和東部也有降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署技正林秉煜表示，今天冷空氣逐漸減弱，預計各地高溫可回升到20到22度，明天溫度會更進一步回升，下波明顯冷空氣預計周日報到，中部以北、東北部氣溫明顯下降，南部晚上也會開始轉冷，這波冷空氣將影響到下周二，各地涼冷，下周三冷空氣逐漸減弱，但氣溫並沒有明顯回升，依舊涼冷。

▲▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今天降雨緩和，林秉煜說明，今天降雨區為中南部，尤其高屏、恆春半島降雨比較多，水氣南壓東移後，今天下半天降雨範圍將縮小緩和；明天剩東半部有零星降雨，不過明晚後將有一道鋒面在台灣上空生成，周日白天通過，新竹以北明晚開始轉降雨。

後續降雨趨勢上，林秉煜指出，周日冷氣團南下，加上東北風影響，新竹以北、東半部、恆春半島有局部雨；周一到周四降雨仍是偏東半部、北海岸降雨機會高，其中下周二西半部山區降雨相對比下周一明顯，下周二在溫度配合恰當下，中部以北3500公尺以上高山也不排除有降雪機會。另下周三、下周四北海岸、東半部降雨機率高，下周四水氣增加，大台北也有局部雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林秉煜分析，今天各地溫度逐步回升，其中低溫約13到17度，白天高溫可到20到22度，明天溫度會進一步回升，高溫可到24到26度，周日冷空氣逐漸南下，首當其衝的是北部，溫度將明顯下降，降幅約5到7度，明顯轉涼轉冷，中南部溫度也會略為下降。

林秉煜進一步說明，下波冷空氣影響，低溫將可到14到18度，溫度明顯偏涼、偏冷，下周三白天冷空氣減弱，但溫度回升不明顯，再下一波冷空氣影響預計落在下周五(21日)，將再有一波溫度下降，冷空氣強度仍待觀察。