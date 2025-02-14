又有2波冷氣團「周日北往南大降溫」　下周最凍探12度

▲周日又有冷氣團南下，預計影響到下周二。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(15日)各地白天回暖，不過明晚有微弱鋒面通過，新竹以北有零星雨，周日冷氣團南下，將由北而南逐步降溫，預計影響到下周二，局部低溫下探12度，下個周末再有冷氣團準備南攻。

中央氣象署預報員陳姵安表示，明天雲量減少，各地白天高溫將有顯著回升，僅東半部雲量偏多，有零星短暫雨；明天晚間微弱鋒面通過，新竹以北有零星短暫雨，持續到周日，不過鋒面帶來的降雨沒有很明顯。

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周日東北風增強，冷氣團南下，陳姵安表示，白天北部、東北部先轉冷，其他地區傍晚到晚上才會感受，白天仍多雲到晴，僅東半部、恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

陳姵安指出，冷氣團預計影響到下周一和下周二，其中下周一水氣偏少，各地多雲到晴，東半部有零星短暫雨；下周二水氣增加，東半部、基隆北海岸、西半部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。另下周二因水氣多且有冷氣團影響，中部以北3500公尺以上高山有零星降雨。

陳姵安強調，下周二之後為水氣逐漸增加過程，下周三和下周四雖然冷氣團已經減弱，但降雨區仍差不多，東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，下周四大台北也開始有局部短暫雨；下周五開始東北季風增強，另一個冷氣團南下，低溫又會開始降低。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，陳姵安說明，明天高溫將回升到22到26度，不過早晚低溫仍只有15到16度；周日開始冷氣團下，北部、東北部、東部高溫只有18到21度，其他地區高溫維持22到26度，周日晚間開始降溫；冷空氣在下周一到下周三夜晚、清晨帶來低溫差不多，下周一低溫約13度到15度，僅南部、東南部16到17度，下周二、三低溫也差不多，但竹苗地區低溫約12到13度，台北地區則是下周一晚上最冷。

陳姵安表示，下周三、下周四冷氣團減弱，但回溫不明顯，各地高低溫約19到20度，下個周末又有另一波冷氣團南下。

▼天氣重點。（圖／氣象署提供）