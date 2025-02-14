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鋒面尾周日夜襲　下波冷氣團冷很久「最凍跌破10度」

▲▼寒流,冷氣團,冬天,行人,防寒,降溫,低溫。（圖／記者周宸亘攝）

▲下波冷空氣挑戰冷氣團等級，周日影響到下周三。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(14日)降雨減緩，溫度上升，不過周六晚間到周日清晨將有一道鋒面尾掠過北台灣，北部和東部將溼答答，周日東北季風南下，強度挑戰冷氣團門檻，影響時間長，預估會持續到下周三，局部單點低溫可能跌破10度。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天白天開始，東北季風強度逐漸減弱、風向漸轉偏東風，台灣上空雲層水氣減少，不過白天各地雲量仍多，中部以南、東半部仍有局部短暫陣雨，北部零星短暫陣雨，天氣還沒很穩定。今晚間後水氣進一步減少，中層較乾的空氣自西邊移入，降雨範圍縮減剩東半部還有零星局部短暫陣雨。

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周六(15日)台灣偏東到東南風，吳聖宇指出，新的鋒面系統在台灣北方建立，不過白天還沒影響台灣，東半部有零星局部地形降雨，晚間到周日(16日)清晨地面鋒面尾端快速掠過北台灣向東移動，東北季風再度南下增強，這波鋒面結構較好的部分在台灣以北海面上通過，對陸地影響有限，後續南下的東北季風水氣也較少，周六晚間到周日在北部、東半部有局部短暫陣雨，但降雨量不多，中南部多雲到晴。

下周一到下周三(17日~19日)仍維持東北季風型態，吳聖宇說明，下周一的水氣仍較少，下周二、三(18-19日)來自東北邊海面低層水氣有增多趨勢，迎風面的北部、東北部降雨將會變得較明顯一些，中南部比較不受影響，下周四(20日)之後來自大陸華南向東移動出來的雲雨帶、水氣有逐漸增加的機會，天氣可能轉趨不穩定，影響的程度有待觀察。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，吳聖宇分析，今天白天開始東北季風減弱，中部、北部、東北部白天高溫逐漸回升到20-22度，南部及花東高溫22-24度，但因雲層仍多，溫度不會有太明顯的上升。明天周六雲層較少，許多地方可見陽光，溫度上升幅度比較大，包括北台灣在內，各地高溫普遍可以來到24-26度，南部還有機會更高一些，回暖感受將較明顯。

周日東北季風再度增強南下，吳聖宇指出，強度有機會達到大陸冷氣團門檻，影響時間也比較長，估將持續影響到下周三，北部、東北部受影響較大，白天高溫將再度降到17到19度，中部及花東高溫維持20到22度，南部高溫仍有22到24度或以上。

不過吳聖宇提醒，這波冷空氣在夜晚清晨時段，台南以北到宜蘭空曠地區低溫可能降到10到12度，配合雲量較少造成輻射冷卻作用加持的話，局部單點可能有機會降到10度以下低溫，都市地區的低溫則是在12到15度之間，南部及花東空曠地區低溫大約在12到14度，都市地區低溫14到16度左右，雖冷空氣不是特別強，但還是要注意溫度下降的情況，北台灣一整天都比較涼冷，中南部的日夜溫差較大。

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