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大陸 大陸焦點 特派現場

最新！《哪吒2》超越《復仇者聯盟》　票房破110億！導演餃子分潤曝光

記者任以芳／綜合報導

大陸電影平台燈塔專業版最親實時數據，截至今天2月15日13時27分，影片《哪吒之魔童鬧海》全球票房（含預售及海外票房）已超110億元人民幣，超越《復仇者聯盟》（110.26億元），進入全球影史票房榜前11名。陸媒也估算導演餃子最後分潤至少有8億元人民幣（換算約40億台幣）。

▲《哪吒之魔童鬧海》創大陸影史票房紀錄。（圖／翻攝微博）

▲《哪吒之魔童鬧海》創大陸影史票房紀錄，甚至擠進全球影史前11票房榜單。（圖／翻攝微博）

再來看實際數據，截至今天15日13時許，導演餃子已憑借《哪吒》系列兩部電影《哪吒之魔童降世》《哪吒之魔童鬧海》總票房已經累積至160.35億元（單位：人民幣，同下），數據持續滾動增長，成為中國導演票房榜第一名。隨後依次是陳思誠、徐克、張藝謀、陳凱歌。

外界也很好奇，《哪吒2》賣100多億元，導演餃子一個人能分到多少錢呢？根據大陸電影票房分配原則，實際上100億票房，要分配給多個單位，還有交稅。

先以票房100億元計算，許多觀眾在網路售票平台購票，到電影院掃描買票，每張票平台方收費3元，銷售手續費大概共有10億元，被淘票票等售票平台拿走了，電影票房剩下90億。

▲《哪吒之魔童鬧海》打破中國電影票房紀錄。（圖／翻攝自海報、劇照）

▲《哪吒之魔童鬧海》票房紀錄不斷創新高。（圖／翻攝自電影劇照）

再來是交稅，90億要交特別營業稅和電影事業專項儲備資金，大陸政府將收取共8.3%的費用，換算大約上繳7.4億的費用，剩下的82.6億則是分配給電影院和出品方。

按照分配原則，電影院線是播放平台拿比較多，比例是52.27%。剩下的39.32%是出品方要分的錢，還有宣發等雜費，票房的比例佔8.41%，全國各大電影院線可分到43.7億。

最後，100億元票房到出品方，《哪吒2》餃子導演為代表的可可豆公司和光線傳媒等出品方來分配，大概剩下32.4億元，扣除5億元的投資費用，剩下27億元來分配，根據多家公司投資比例來分成，主要餃子控股的可可豆與光線傳媒主要分錢，以及其他出品方也有分潤。

餃子的成都可可豆公司拿到大概12億，餃子導演個人在公司持股大概有56%，最後餃子個人在票房100億的數字下，個人大概可以拿到8億元，換算台幣是近40億台幣。

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