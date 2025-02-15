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大陸 大陸焦點 特派現場

餃子超越陳思誠、徐克　2部《哪吒》累破160億「登頂」導演總票房

▲▼ 哪吒導演超越徐克 。（圖／翻攝 百度）

▲哪吒系列導演餃子「登頂」中國導演票房榜，僅用2部作品截至15日就拿下160多億 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

今年春節上映的大陸動畫電影《哪吒2》最新票房突破110億！截至今（15）日13時，導演餃子兩部《哪吒》系列電影累加160.35億元人民幣票房成績，遠超過陳思誠、徐克、張藝謀，登頂中國導演總票房榜第一名。儘管票房百億，估算導演餃子最後分潤是8億元人民幣（換算約40億台幣）。

《哪吒之魔童鬧海》票房如脫韁野馬，從除夕春節1月28日上映開始，一路狂奔。稍早最新消息，據燈塔專業版實時數據，截至今天15日13時27分，影片《哪吒之魔童鬧海》全球票房（含預售及海外票房）已超110億元，超越《復仇者聯盟》（110.26億元），進入全球影史票房榜前11名。（單位：人民幣，同下）。

大陸貓眼專業版剛開始預測《哪吒之魔童鬧海》總票房為120.54億，加上先前第一部《哪吒之魔童鬧海》總票房50.35億元，預計兩部《哪吒》系列總票房累積是170.35億元。

再來看實際數據，截至今天15日0時許，導演餃子已憑借《哪吒》系列兩部電影《哪吒之魔童降世》《哪吒之魔童鬧海》拿下157.35億元票房成績，若更新稍早13時數據，總票房已經累積至160.35億元，數據持續滾動增長，已穩穩超過大陸導演陳思誠，成為中國導演票房榜第一名。隨後依次是徐克、張藝謀、陳凱歌。

▼ 《哪吒》導演餃子遠超越陳思誠、徐克等大導演（截至15日數據累加至160億）。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 哪吒導演超越徐克 。（圖／翻攝 百度）

根據大陸資料顯示，榜單顯示，原本位居中國導演票房榜榜首的是憑借14部作品拿下154.51億元票房的陳思誠，第二名則是憑借66部作品拿下151.99億元票房的徐克，他導演的作品數量眾多，早期有倩女幽魂系列，近年票房佳作，如《長津湖之水門橋》（票房40.67億）和《西游伏妖篇》（票房16.52億）等，第三名是知名國際大陸導演張藝謀以421電影作品拿下139.92億元。

不過，上述榜單排名全部退一位，最新中國導演總票房冠軍是《哪吒》系列導演餃子。值得一提的是，該榜單當中，大多數導演都是憑借兩位數的作品登上榜單，只有餃子一位導演憑借「哪吒」系列的兩部作品登頂。

儘管票房百億，大陸媒體也估算導演餃子最後分潤是8億元人民幣（換算約40億台幣）。他的勵志故事鼓舞了很多人，他曾經考入華西醫科大學學習藥學，後來啃老在家3年學動畫，如今終於徹底逆襲，成為百億票房導演！


 

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