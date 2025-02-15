男友沒穿雨衣！等紅燈「有騎士遞來溫暖」　她感動：台南好溫暖

▲下雨天總讓人有些狼狽。此為示意圖，圖非當事人，地點也非台南。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「台南是個溫暖的好地方！」一名女網友發文透露，她帶男友去火車站時，正好下大雨，結果沒想到當他們狼狽的等紅燈時，竟有一名男騎士遞了輕便雨衣給他們，「太暈了吧！」貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友12日在Threads上發文表示，她帶男友去台南火車站搭車時，正好在下大雨，當時她雖有穿雨衣，但對方則沒有，因此等紅燈時，還是覺得很狼狽。

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結果沒想到，這時原PO和男友遇到一位年輕的男機車騎士，「在下大雨模糊的視線中，他突然下車開後車廂，遞了一件輕便雨衣給我們」。拿到雨衣的當下，他們馬上道謝，同時心想「太暈了吧！」事後她也直呼，「台南是個好溫暖的地方」。

貼文曝光後，當事人還出現了！他透露自己是租車店的業務，會幫客人送行李，所以車上才有多的輕便雨衣。原PO也回應，「謝謝您，讓我又重新愛上台南了」。

其他網友看到文章後，也紛紛表示「善的循環，我也有過」、「我也好暈」、「天啊！太暖了吧」、「我車上也是有備雨衣、濕紙巾，之前也是有被路人幫助，所以我也會把這份愛傳出去 」、「身為台南人，我也有遇過這樣的好心人，當下真的很感動」。

本文經原PO授權引用