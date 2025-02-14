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台南民宿被投訴提供的瓶裝水內長「青苔」　業者強調只是個案

▲台南一間民宿被網友投訴提供的瓶裝水內，竟疑似長出「青苔」，網友喝到快見底才發現，感到「超噁心！」。（翻攝自好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私臉書粉專）

▲台南一間民宿被網友投訴提供的瓶裝水內，竟疑似長出「青苔」，網友喝到快見底才發現，感到「超噁心！」。（翻攝自好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私臉書粉專）

記者林東良／台南報導

台南一間民宿被網友投訴提供的瓶裝水內，竟疑似長出「青苔」，網友喝到快見底才發現，感到「超噁心！」，事後向業者反映，雖然獲道歉，但對方並未進一步關心或確認身體狀況，讓網友不滿PO文控訴，業者回應表示「又不是一大片」，強調只是個案，考慮往後將不提供玻璃瓶。

▲台南一間民宿被網友投訴提供的瓶裝水內，竟疑似長出「青苔」，網友喝到快見底才發現，感到「超噁心！」。（翻攝自好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私臉書粉專）

網友在網路社群PO文指出，於1月30日入住台南1家民宿，整體環境雖然乾淨舒適，卻在飲用房內提供的瓶裝水時，發生底疑似「長青苔」令人作噁情況。網友示，第一晚喝掉其中1瓶後並未發現異狀，沒想到隔天早上飲用第2瓶，快喝完才驚覺瓶底有疑似青苔或黴菌的綠色沉積物，當下驚訝不已，還反覆確認是內部汙損，而非外部沾染的髒污。

網友說嘗試用紙巾擦拭瓶身底部，但怎麼擦都擦不掉，這才確信水瓶內部可能早已長出異物，當下感到非常不適，隨即向民宿反映。對方雖然口頭道歉，但並未進一步詢問他的身體狀況，也沒有任何後續處理，讓他覺得業者的態度相當敷衍，所以PO文提醒大家，入住民宿或飯店時，務必留意房內提供的飲用水，以免發生類似情況。

▲台南一間民宿被網友投訴提供的瓶裝水內，竟疑似長出「青苔」，網友喝到快見底才發現，感到「超噁心！」。（翻攝自好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私臉書粉專）

PO文曝光後引發網友熱議，網友們表示：「都喝到青苔的水，你怎麼還可以這麼平靜跟他說，我知道了」、「這種重複用的瓶子我一般不是很敢用，因為見過有些朋友是整個拿起來對嘴喝，然後又不知道會不會徹底清潔」、「出門在外真的只能自求多福」、「太不應該了」、「不管多頂級的飯店，我都買礦泉水，根本不敢喝水壺的或是飲水機的，杯子也不敢用」、「不是寶特瓶密封的都不要喝 誰知道上一組客人退房後 這些水有沒有倒掉…還是只是補水…」、「這種水你怎麼敢喝」、「這你敢喝 太勇了」、「細菌不知有多少倍」…。

▲台南一間民宿被網友投訴提供的瓶裝水內，竟疑似長出「青苔」，網友喝到快見底才發現，感到「超噁心！」。（翻攝自好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私臉書粉專）

該民宿業者回應，當時接獲民眾投訴後已立即道歉，並強調水皆由外部飲水機供應，民眾入住時僅有玻璃空瓶，2年多來第1次遇到屬於個案，業者也說「又不是一大片青苔，只有一點點」，這係個案，房務人員每天都會用清潔劑去洗玻璃瓶，考慮往後將不提供玻璃瓶。

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