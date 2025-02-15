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泰國警方：涉拐賣王星的陸籍詐騙集團成員被遣返

▲▼泰國警方：涉拐賣王星的陸籍詐騙集團成員被遣返。（圖／翻攝央視新聞）

▲泰國警方逮捕多名詐團成員。（圖／翻攝央視新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸演員王星被拐賣至泰緬邊境詐騙園區的事件發生後，中國及泰國官方加大了對詐騙園區的打擊。泰國警方14日表示，涉嫌拐賣王星的10名中國籍詐騙團伙成員已於今日被送往泰國素萬那普機場，辦理相關手續，遣返中國。

《央視新聞》報導，泰國警方在一份聲明中指出，經調查，被捕的10人屬於一個長期在緬甸妙瓦底針對中國公民進行電信詐騙的犯罪團伙，涉嫌冒充泰國一家娛樂公司員工對王星實施詐騙。

▼王星事件發生後，對詐騙園區的打擊明顯加大。（圖／翻攝自微博）

▲▼演員王星 星星。（圖／翻攝自微博）

警方提到，王星案後，這些人計劃經泰國潛逃至柬埔寨，但先後在泰國多地被捕，被指控非法入境。

警方還說，泰國國家警察總署督察長塔查猜已指示將這10名嫌疑人移交泰國移民局以遣返回中國。

中國公安先前曾表示，在全力查找解救失聯、被困人員的同時，同步推進案件偵查調查工作，循線深挖出一個藏匿於緬甸妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。

中國公安並指出，2024年12月以來，該犯罪集團在大量微信群中發佈招聘演員、模特、劇組工作人員等虛假信息，通過為有意向人員購買機票、預訂酒店、安排車輛等方式，將其誘騙至泰國境內後，再轉運至緬甸妙瓦底，販賣至各電詐園區，「近期網上的多起相關人員境外失聯、被困案件均與該犯罪集團有關。」

▼王星在輿論的聲援下獲救。（圖／翻攝自微博）

▲大陸演員王星（星星）獲救。（圖／翻攝微博）

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