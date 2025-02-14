「戴安全帽ATM提款」車手露餡　屏東警聯手農會阻詐

▲屏東警察分局社皮派出所副所長張誌成、警員翁榮霖逮獲陳姓車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子涉嫌擔任車手到超商ATM提款，被農會行員發現報警，屏東警分局員警獲報趕往處理，在超商前一台可疑車輛，入內查看，看到他頭戴安全帽正在提款，將他逮獲，訊後依詐欺罪送辦，向上溯源。

近來詐騙手法層出不窮，為了提升民眾的防詐意識，警方已積極與金融機構合作，推動「警銀聯防」機制，包括行員主動關懷提問、定期至銀行及超商ATM周邊巡邏埋伏、利用各大場合、活動及廣播宣導防詐觀念與安排員警深入社區、親赴民眾家中宣導詐騙手法，提醒長者及弱勢族群小心各類詐騙陷阱。

日前屏東警察分局社皮派出所副所長張誌成、警員翁榮霖接獲轄內萬丹鄉農會下蚶延伸櫃檯行員通報，稱有疑似詐騙車手正在提領金錢。警方獲報後迅速趕赴現場，卻未在現場發現可疑人士，遂立即於周邊搜尋，最終在附近的超商門前發現可疑車輛停放，入內查看發現一名頭戴安全帽男子正在ATM提款，遂上前盤查成功逮獲陳姓車子，查扣金融卡，起出現金新臺幣14萬元及金融卡等證物，帶回偵辦。

分局長林明波提醒，請民眾時刻保持警覺，並牢記「防詐五不原則」：不聽信來路不明的電話或簡訊、不隨意提供個人金融帳戶或個資、不輕易操作ATM進行轉帳、不加入不明投資群組或下載不明APP、不輕易相信網路上過度美好的投資機會，如有任何疑慮請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線，警方將立即前往處理。