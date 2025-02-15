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他抽中iPhone「火速視訊要領獎」　結果噴掉40萬

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲當事人參加IG抽獎。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「我心想，都已經中獎，若顧慮手續費而因小失大，蠻可惜的。」內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人日前參加IG上的抽獎活動，抽中iPhone和9萬多元的現金，只是「獎金轉帳」部分，她卻頻頻卡關，因此依照對方要求，前後付了40萬元。後來，他因一直聯繫不上客服，才驚覺自己落入騙局。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「喜從天降？小心砸到中獎詐騙」為標題分享詐騙案例，當事人在Instagram上看到一則廣告，內容寫著「點擊參加抽獎，輕鬆帶回蘋果手機和現金99,999元！」他當下抱著試試看的心態點進去，並輸入了姓名和聯絡方式，沒想到隔天竟然收到中獎通知。

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當事人說，對方的IG名稱為「world_tattoo_collection」，要他聯繫客服確認領獎流程。於是，他馬上按照指示點擊客服連結，加入了一個名為「楊子晴」的LINE帳號。「楊子晴」與他視訊通話，詳細說明如何領取獎品，還告知蘋果手機和獎金會一同發送，「但獎金轉帳部分，需要我的銀行帳戶先開通『第三方認證』，而且例行流程需要先支付手續費」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

當事人心想，既然都已經中獎了，「若顧慮手續費而因小失大，蠻可惜的。」於是他便按照對方提供的銀行帳號，匯了第一筆費用。匯款後，「楊子晴」再次聯繫他，說流程雖已開始，但因尚未開通網路銀行功能，所以還需要支付一筆「啟用費」。

當事人雖開始產生疑慮，但對方用堅定語氣保證這只是必要手續，並承諾會退回所有費用，於是他選擇相信、再次轉帳。然而，對方後來又不斷以「認證資料更新費」、「稅務保證金」等理由要求繼續匯款，讓他前後共付了40萬9908元，「彷彿被鬼遮眼一樣，內心堅信為了蘋果手機和9萬多元獎金，付出是值得的」。

然而，「楊子晴」卻突然消失不見，不僅不再回覆LINE訊息，電話也無法撥通。到了此時，當事人才驚覺自己受騙，趕緊報案求助。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享2點防詐小撇步。

1、已經中獎，卻要求先匯款，一定是詐騙。

2、發現可疑情況，請撥打165諮詢。

內政部警政署「165打詐儀錶板」也解析詐騙話術，提醒民眾注意。

1、在IG刊登假高額抽獎廣告，誘使點擊並輸入個資。

2、傳送假中獎訊息，要求加入假客服LINE帳號後，視訊說明領獎流程。

3、假客服以開通帳戶、第三方認證等名義，誘導匯款。

4、假客服續以網路銀行啟用費、認證資料更新費、稅務保證金，要求繼續匯款。

5、假客服收款後失聯。

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