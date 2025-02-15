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今高溫26度！明起連2波冷氣團「滑梯式降溫」　高山可追雪

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天起有兩波冷氣團來襲。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天白天多雲到晴，高溫上看26度。明天大陸冷氣團南下，北部、宜蘭轉乾冷，冷氣團將持續影響到下週二，下週五有另一波冷氣團來襲；下週二中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率。

跟中央氣象署資料顯示，今天（15日）西半部大多為多雲到晴的天氣，東半部雲量稍多有零星短暫雨，晚起微弱鋒面通過台灣，新竹以北地區降雨機率增加，轉為有零星短暫雨；雲量減少，各地高溫回升到22-26度，早晚仍稍涼，低溫普遍為14-17度，澎湖15-18度、金門13-20度、馬祖11-16度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲今天高溫上看26度。（圖／中央氣象署）

2/16(週日)大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉冷，其他地區晚起亦轉冷，環境持續轉乾，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部14-20度，中部15-25度，南部17-27度，花東17-23度；澎湖16-18度，金門13-19度，馬祖12-15度。

2/17(週一)、2/18(週二)大陸冷氣團影響，北部及宜花天氣較冷，其他地區早晚亦冷；週一水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，週二水氣增加，東半部地區、基隆北海岸及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部13-19度，中部14-21度，南部15-23度，花東15-21度；澎湖14-18度，金門11-18度，馬祖9-14度。

2/19(週三)、2/20(週四)大陸冷氣團逐漸減弱，早晚天氣仍涼；水氣逐漸增加，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲，週四大台北地區亦有局部短暫雨。

氣溫：北部及東北部12-22度，中部14-21度，南部15-23度，花東15-21度；澎湖14-17度，金門11-18度，馬祖10-13度。

▲▼明起回溫雨漸緩~週日”又”有冷氣團。（圖／翻攝中央氣象署）

▲今天回溫雨漸緩，週日「又」有冷氣團。（圖／翻攝中央氣象署）

2/21(週五)東北季風增強或另一大陸冷氣團南下，各地天氣偏涼；水氣仍偏多，東半部、大台北地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及東北部14-18度，中部14-20度，南部15-23度，花東16-21度；澎湖14-17度，金門11-17度，馬祖9-12度。

2/22-2/23東北季風或大陸冷氣團影響，各地氣溫偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

2/24東北季風或大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫稍回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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