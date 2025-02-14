文化局長文資團隊現勘下茄苳旌忠廟震損　緊急加固並加裝防護網

▲台南後壁區歷史建築下茄苳旌忠廟建築結構因地震損害加劇，台南市文化局代理局長林韋旭，13日率文資處及文資防護團隊，與市議員蔡育輝前往履勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121嘉義大埔地震及後續餘震，造成台南後壁區歷史建築下茄苳旌忠廟建築結構損害加劇，台南市文化局代理局長林韋旭，13日率文資處及文資防護團隊，與市議員蔡育輝前往履勘，並與廟方討論震後結構緊急加固及未來整體修復規劃。

現勘後，文資處將協助廟方，以最快速度，運用防護網保護屋頂珍貴剪黏及交趾陶作品，避免餘震再造成掉落。文化局目前也已申請緊急災損金，將針對三川殿步口變形，安排緊急加固補強與廟內地坪修補等應變措施。避免後續餘震可能造成任何的人員與文資傷害。

文化局代理局長林韋旭表示，下茄苳旌忠廟是本次溪北地區古蹟、歷建的震損受災戶之一，受損部位包含三川殿步口屋簷下垂變形、廟內地坪裂縫與屋頂剪黏、交趾陶裝飾部分掉落等。前往下茄苳旌忠廟履勘，除與廟方充分溝通並交換意見外，也借鏡過去文化資產震災後復建經驗，輔導廟方在現階段，以災後復建經費進行緊急加固等應變措施。未來也將輔導廟方啟動文資修繕等程序，協助爭取中央經費，依序完成修復再利用計畫、整體修復工程等階段，保存後壁區珍貴歷史建築與臺灣岳飛信仰的重要見證。

文資處說明，位於臺南後壁區的下茄苳旌忠廟，是臺南、嘉義交界區域非常重要的信仰中心之一，祭祀圈擴及59庄、數十間廟宇。下茄苳旌忠廟於2025年2月8日公告登錄為歷史建築，建築本體（不含兩側鐘鼓樓）於1967年重建完成，當時係由大木作司阜陳專琳執篙，許銅爐、許漢珍父子合作之建築，廟內保存有蔡草如彩繪作品，是結合傳統木構造與鋼筋混凝土構築工法，呈現構造史的獨特性，並在營造技術史上有其珍貴價值。