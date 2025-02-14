王宥喆錄取加拿大西門菲莎大學　嘉義永慶高中16年來第1人

▲ 永慶高中王宥喆(圖右)錄取加拿大西門菲莎大學，成為該校創校16年來首位直升海外大學學生 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣立永慶高中高三學生王宥喆同學成功錄取加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University, SFU）企業管理學系（Bachelor of Business Administration, BBA），該校在2025年QS世界大學排名中位列第319名，在國際間享有高度學術聲譽。王宥喆同學的錄取，不僅展現他卓越的學業表現與領導潛能，更創下 永慶高中創校16年來第一位高中畢業即申請上國外大學的學生，為學校的國際教育發展寫下重要里程碑。

王宥喆同學回顧申請國外大學的歷程，分享他從高一、高二便開始思考海外升學的可能性，並在高二下學期正式著手準備雅思（IELTS）考試，最終以6.5的優異成績 通過申請標準。他的父親從事企業管理相關工作，在職涯選擇上對他產生了深遠影響，也促使他決定投入企業管理領域，期許未來能發揮所長，拓展全球視野。

除了學業表現突出，王宥喆同學在班級與學校事務中亦展現卓越的領導能力。他的導師表示，宥喆不僅學習態度認真，亦擅長團隊協作與問題解決，經常主動協助同學，確保各項事務的順利進行。憑藉優秀的組織能力與責任感，他在高二、高三都被推選為班上模範生，深受班級師生支持與肯定。

談及未來規劃，王宥喆同學表示，他對企業管理充滿熱忱，深知西門菲莎大學的企業管理專業在國際間享有盛譽，因此希望透過在海外的學習與實習，培養國際視野與專業能力。他計畫畢業後先在當地企業累積經驗，未來再將所學帶回台灣，為企業經營與管理領域貢獻心力。

永慶高中郭春松校長表示，王宥喆同學的成功錄取不僅是個人的榮耀，也是學校教師群共同努力的成果，見證了永慶高中在國際教育上的發展潛力。他強調，學校將持續拓展國際學習資源，鼓勵學生勇敢追夢，並提供更多升學與海外交流機會，幫助更多學子邁向國際舞台。



王宥喆同學的成就，不僅為永慶高中寫下重要的歷史，也為未來有志於國際發展的學弟妹樹立典範，期待他在未來的學習旅程中持續發光發熱，開創屬於自己的精彩人生。