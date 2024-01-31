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永慶高中特殊選才創佳績 　6學子錄取9所優質大學

▲▼ 永慶高中特殊選才再創佳績 六位學子搶先錄取九所優質大學 。（圖／郭春松提供）

▲▼ 永慶高中特殊選才再創佳績 六位學子搶先錄取九所優質大學 。（圖／郭春松提供）

記者翁伊森／嘉義報導

113年大學特殊選才陸續放榜，永慶高中捷報頻傳，成績表現亮眼，目前已有六位學生成功錄取心中理想的大學校系，提前邁向大學生涯。校長郭春松對這一佳績表示驕傲，認為特殊選才為學生提供了展現特殊才華的平台，讓他們的能力和天賦得到充分發揮。

▲▼ 永慶高中特殊選才再創佳績 六位學子搶先錄取九所優質大學 。（圖／郭春松提供）

特殊選才是大學招生中的一個多元入學管道，透過書面審查和面試，各大學尋找具備特殊成就的專才。永慶高中在今年特殊選才中取得傲人的成績，共有六位學生獲得九所國內優質大學的錄取，分別是：黃丞右（國立臺灣師範大學數學系）、莊詠翔（國立臺灣海洋大學資訊工程學系、國立嘉義大學資訊工程學系）、葉佳偵（國立中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程）、陳妤禎（國立臺東大學體育學系）、林宜靖（亞洲大學社會工作學系）以及蔡承志（國立高雄科技大學電子工程系電子組、國立虎尾科技大學電機工程系、明志科技大學電子工程系）。

▲▼ 永慶高中特殊選才再創佳績 六位學子搶先錄取九所優質大學 。（圖／郭春松提供）

黃丞右和莊詠翔是永慶高中AI科技特色班的學生。黃丞右同學從小就展現出對數學的極大熱忱，除了與同學一起討論數學外，也常上網自學，包含數學競賽題目、微積分課程與大學代數課程，尤其喜歡挑戰高難度的數學題，不僅是校內數學競賽的佼佼者，更在2022WMI國內初賽中獲得銀牌。

莊詠翔同學擅長以程式設計解決生活困難，不僅設計線上鏡頭追焦系統，還協助嘉義縣政府開發識字量比賽平台，甚至在部落格中進行程式設計教學，網路瀏覽量突破萬次。高三時參加APCS檢定，榮獲4+4分最高榮譽；參加高中數理及資訊學科能力競賽，也榮獲第三區複賽資訊科佳作。

葉佳偵同學則是多元發展的優秀學子，積極拓展四健會、科技、藝術、語文等領域，尤其對農業科技充滿熱忱，希望透過跨領域學群培養解決社會問題的科技創新能力。

蔡承志同學從小受到父親的影響，對程式和硬體產生濃厚興趣，國、高中時期均展現出傑出的創造力，曾榮獲第60屆和63屆全國科展工程學科(一)的全國第三名和佳作。高中三年，承志累計發明七項作品，他期望升上大學後，能透過大學更專業的指導與學習資源，進行更多科學的探究與發明。

體育班方面，陳妤禎同學是跆拳道選手，曾因疲勞性骨折，往返醫院期間瞭解了運動醫學的重要，進而對運動醫學產生興趣，並決心成為運動防護員，現今錄取了國立台東大學體育學系。

而林宜靖同學選擇亞洲大學社會工作學系，則是受母親的啟發。林媽媽是新住民同時也是社工師，宜靖放假時常和母親探訪弱勢族群，因而萌生當社工師的念頭，期待自己成為像母親一樣成為需要幫助人群的支持者。

▲▼ 永慶高中特殊選才再創佳績 六位學子搶先錄取九所優質大學 。（圖／郭春松提供）

輔導主任羅翌丹表示，永慶高中提供客製化升學輔導，透過特殊選才說明會、一對一討論與實作、模擬面試等方式，幫助學生充分展現自己的知識與能力。校長郭春松表示，這些成功的學子展現了自身在學習上的努力，加上學校師長的引導便是圓夢的關鍵，永慶高中以學生為中心，致力於適性教育，幫助孩子找到自己的人生方向，並為每一位學生提供發展的舞

▲▼ 永慶高中特殊選才再創佳績 六位學子搶先錄取九所優質大學 。（圖／郭春松提供）

 
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