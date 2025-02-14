批政治獻金案「螺絲鬆」　蔡壁如：若柯文哲回來「我立即辭黨主席」

▲民眾黨主席補選第二場政見會，蔡壁如發言。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／高雄報導

民眾黨主席補選第二場政見會今（14日）舉行，候選人、前立委蔡壁如在引言時說，「過去這一年來，柯主席在外打拼，但內部的螺絲似乎鬆了」，若她擔任黨主席，會儘速補正政治獻金上的缺失，重新建構財務監督委員會。她也提到，若柯文哲有機會回到崗位上，「我將立即辭去黨主席，全力支持柯主席回任，這承諾我說到做到」。

蔡壁如在引言時提到，必須重建民眾黨的財政紀律，財政紀律是柯主席從台北市長任內一直強調的，也是他一手建立的招牌。2014年的市長選舉到2018年的連任選舉，到2020年的民眾黨創立後的第一仗，在所有黨公職夥伴的堅持下成立財務監督委員會，這個監督委員會由專業會計師事務所透過集體負責的方式，扛起民眾黨的財政紀律。

「遺憾的是，過去這一年來，柯主席在外打拼，但內部的螺絲似乎鬆了。」蔡壁如表示，這造成去年非常多被其他政黨攻擊的破口。她表示，柯主席常說「面對問題是解決問題的第一步」，面對問題不是在黨內找麻煩，而是要對症下藥。

蔡壁如表示，如果她可以擔任黨主席，不只會扛起責任，也會儘速補正政治獻金上的缺失，重新建構財務監督委員會，建立完善的SOP。

其次，蔡壁如認為，必須正式黨員同志的心聲。她說，柯主席在任時，有建立黨主席信箱以及各種黨內申訴流程，希望下情能上達，不要任由各種矛盾在黨內醞釀。

蔡壁如說，若她擔任主席，會走出台北，到各地召集黨務說明慧，跟各地小草及支持者說明黨務運作及財務公開。相信每一份的支持都會放在心上，不會辜負。

最後，蔡壁如說，下任主席必須彰顯柯文哲主席的政治理念，柯文哲主席在競選政見裡，政黨和解、社會和解、兩岸和平，她會盡力落實，讓民眾黨可以重拾渴望安定、拒絕政黨惡鬥的中間選民信任。

蔡壁如強調，大罷免民眾黨不會引戰、不會參戰，一定站在反罷免這方，民眾黨要拒絕參戰大罷免，這才是符合柯主席當年對罷免案的堅持。最後，蔡再度強調，只要柯主席有機會回到崗位上，「我鄭重宣佈，我將立即辭去黨主席，全力支持柯主席回任，這承諾我說到做到」。