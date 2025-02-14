2026民眾黨不缺席　黃國昌：目標全國各縣市議會成立黨團

▲民眾黨團總召、黨主席候選人黃國昌受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／高雄報導

民眾黨今（14日）舉行黨主席補選第二場政見會，特別移師高雄舉辦，現場並開放黨員出席提問。候選人、立院黨團總召黃國昌會前受訪時說，2026年地方選舉，六都的選舉、縣市長的選舉，民眾黨絕對不會缺席；此外，也希望從六都到各縣市議會，都能成立民眾黨的黨團，強化整個黨跟各個社區的連結，為台灣扶植更多優秀人才。

黃國昌說，針對2026年地方大選的佈局，民眾黨接下來會啟動黨內的溝通程序，從中央黨部到地方黨部，大家上下一心，所有的佈局都是全國的佈局，不會針對單一縣市現在就提早掀底牌。

但黃國昌也承諾，2026年地方選舉，六都的選舉、縣市長的選舉，民眾黨絕對不會缺席；更重要的是，在各個地方的議會，從六都到各縣市，都希望能成立民眾黨的黨團，強化整個黨跟各個社區的連結，為台灣扶植更多優秀人才。

至於明天投票完後，不論結果為何，跟蔡壁如會有互相拜訪的動作？黃國昌說，黨內彼此之間同志溝通的程序跟機制非常多元暢通，「有時候，有些舊政治的俗套大家不要太拘泥」，真正重要的是在選舉結束後，全黨上下一心，為了黨務的推動、為了台灣的發展、為了讓下一代看到未來，大家共同努力，才是真正重要的事情。