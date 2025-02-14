蔡壁如爆：若陳椒華委員要來民眾黨幫忙　我是樂觀其成

▲前民眾黨立委、黨主席候選人蔡壁如受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／高雄報導

前立委蔡壁如日前在媒體群組傳了一張代表民眾黨顏色與時代力量顏色的對照圖，甚至還更改「眾」字黨徽，並稱「2／15是顏色的選擇」，引發媒體討論。對此，蔡壁如今（14日）說，該字句跟圖卡真的是誤傳，「我在想、我自己的解讀，如果陳椒華委員要來民眾黨幫忙，說實在我是樂觀其成」。

民眾黨今舉行黨主席補選第二場政見會。針對日前在群組誤傳一事，蔡壁如說，字句跟圖卡真的是誤傳，是有一個朋友傳給她那個圖卡跟一段文字，但自己對台北有些資訊不是那麽清楚，就把它傳給顧問群。

蔡壁如解釋，過去在海線選舉時有一個顧問群，頭貼是一個黃小鴨，最近因為要選黨主席，各地方的媒體記者也希望我成立一個媒體群，結果媒體群的頭貼也是一隻黃小鴨，所以就誤傳了。

蔡壁如說，後來當天晚上她有去了解，「我在想、我自己的解讀，如果陳椒華委員要來民眾黨幫忙，說實在我是樂觀其成」。她說，因為過去第10屆立委時，她在立法院跟陳椒華委員有密切合作，兩人都非常關心環保議題、動保議題，也都是非常有執行力的委員，「所以如果你要我來回答這個圖的意義，陳椒華委員如果願意到民眾黨幫忙，我樂觀其成」。

而該誤傳的行為在黨內引發很大反彈，是否擔心影響到補選？蔡壁如說，「這是我的失誤，我也要為我的失誤道歉」，要送中評委的話她尊重每個人的決定。