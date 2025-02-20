iPhone 16e不支援MagSafe！　日媒列與SE系列「3大差異」

▲蘋果（Apple）正式發布iPhone 16e。（圖／翻攝蘋果官網）

記者張方瑀／綜合報導

蘋果20日發表被稱作蘋果系列「最便宜AI手機」的iPhone 16e，128G售價為2萬1900元。然而iPhone 16e雖然屬於iPhone 16系列其中一款機型，但不僅名稱不同，在硬體配置上也與過去的SE系列有些許差異。

日媒BUSINESS INSIDER JAPAN就整理出iPhone SE和iPhone 16e的3大差異，避免消費者購買後才發現，新機與想像中不同。

1.取消Home鍵，Touch ID改為Face ID

對SE系列用戶來說，最明顯的變化莫過於取消Home鍵。

2022年3月推出的「iPhone SE（第3代）」是iPhone唯一一款仍保留Home鍵，並搭載Touch ID（指紋辨識）的機型。

然而iPhone 16e的正面已經沒有按鍵，回到主畫面時需使用手勢操作，生物辨識方式也改為Face ID（臉部辨識），與其他現行iPhone保持一致。

值得一提的是，隨著16e的推出，蘋果官方線上商店已停止販售iPhone SE（第3代）。

2. 螢幕材質改為OLED，有別於SE的LCD

另一個對SE用戶來說較大的變化是螢幕技術的不同。iPhone 16e改用了OLED螢幕，而非SE系列一貫使用的LCD。

自2017年11月推出iPhone X以來，蘋果的旗艦機型多採用OLED螢幕，而SE系列（從初代到第3代）則始終使用 LCD。

OLED在最大亮度與對比度表現上較佳，但對於習慣LCD顏色表現的使用者來說，可能需要時間適應。

3.不支援MagSafe充電

自2020年9月推出iPhone 12系列後，MagSafe已成為iPhone的標準功能之一，但iPhone 16e並不支援此技術。

對SE用戶來說，這項缺失可能影響不大，但若是從iPhone 12之後的機型換機，可能需要特別注意。

不過，iPhone 16e仍然支援Qi無線充電標準，但無法使用MagSafe的磁吸固定功能，也不支援最高25W的MagSafe快速無線充電。