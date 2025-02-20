iPhone 16e罵越兇「就要大賣了」　他逆風分析：1萬8買得到

▲蘋果正式發布iPhone 16e。（圖／翻攝蘋果官網）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone 16e亮相，128G要賣21,900元，不親民的價格引發果粉看傻「吃相太難看」、「清庫存零件的手機還賣那麼貴」。對此，有網友卻逆風分析，16e支援AI、續航力超過一天，又是A18處理器，加上有些人就愛單鏡頭，更直言「通常罵愈兇，就是要大賣了！」

一名網友在PTT表示，由於iPhone並不只在官網販售，通常在其他通路商，或是網購特定節日下單，搭配優惠券與信用卡折扣的話，一支大約1萬8000元至1萬9000元就能入手。

原PO認為iPhone 16e有很大的賣點，像是支援AI、搭載A18處理器、6.1吋OLED螢幕、電池續航力提升至26小時；相機部分，「有人就愛單鏡頭」。

原PO還說，往上買iPhone 16，要貴上好幾千；往下退一系列買iPhone 15，「RAM太少又沒支援將來的AI，而且也沒便宜多少」；更不可能跑回去SE更不划算，硬體差太多了。

依據原PO常年看PTT討論的經驗，「通常罵愈兇，就是要大賣了！亞洲區我不知會不會熱賣，但在日本的特性，應該會大賣，他們就愛小手機、單鏡頭，看他們之前SE賣翻了就知道。」

最後，原PO表示，SE系列的銷售量其實在全球是很威猛的，只是台灣不熱銷而已，「像我Pro Max大支拿久了，有點想買這支來交換使用，偶爾換換口味。」

底下網友依舊吵翻，「反正台灣也沒有蘋果AI可以用啊」、「也不是不可能大賣，買iPhone的人重點都不在cp值吧」、「XR當初也被罵翻了，降價後賣翻了」、「電池比i16強，口碑應該是不錯」、「到底還是開價問題，如果16e價格合理大家都不會有意見」、「如果是mini機身大小，也許罵聲還不至於這麼大」、「我猜9月這台就會定價改成2萬內吧」。