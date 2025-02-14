台南新營波光節大型雞蛋糕現身　水幕投影唯美上演超吸睛！

▲2025年新營波光節全區共有8件亮點作品，每件作品各有特色，最吸睛的是胡宮雪娜的作品《IT’S A PEACE OF CAKE》，以及周定賢《Aqua Mira水幕投影》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年新營波光節已於2月8日正式開展，今年以「路徑之間」為策展主題，全區共有8件亮點作品，分別賦予「時代文化—城市社會—生活體驗」三個議題，錯落在燈區廣場、湖面及林間，邀請觀眾化身城市漫遊者，感受新營的歷史、人文與當代發展。

每件作品各有特色，最吸睛的是胡宮雪娜的作品《IT’S A PEACE OF CAKE》，以及周定賢《Aqua Mira水幕投影》。《IT’S A PEACE OF CAKE》創作靈感來自台灣夜市的雞蛋糕，鴿子與手槍造型的結合，透過充氣裝置與光影，營造視覺張力，帶來矛盾衝突的符號想像，很可愛又有巧思，讓觀眾在日常符號的衝突對比間，重新思考文化中的對立與融合。作者胡宮雪娜1987年生於日本沖繩，現居台灣，是台日混血藝術家，自小耳濡目染來自中國、台灣與美國的文化，傳承家族記憶，並將其融入表現於創作中，曾獲2023年台南新藝獎。

《Aqua Mira水幕投影》以水幕投影打造如夢似幻的水舞燈光秀，搭配重新編曲錄製氣勢磅礡的西班牙探戈歌曲《Por una Cabeza》配樂，透過水、光、影與音樂的交織，營造出流動的視覺體驗，訴說湖中浪漫的天鵝故事，猶如一首無聲的詩歌，帶領觀眾進入介於現實與夢境之間的感官旅程，呈現藝術與自然交融的獨特魅力。水幕投影每日自晚間6時開始至10時止，每半小時展演一次，也是觀眾最喜愛且期待的表演。

文化局指出，波光節展期從2月8日起至3月16日止，點燈時間為每日下午五點半至晚上十點，誠摯邀請全國民眾親臨新營，在光影之間，開啟一場關於時代文化的漫遊之旅！除燈會精彩作品外，也辦理專家導覽及藝術家座談（2月16日、23日以及3月2日、9日），另與新營社大合作舉辦天鵝湖週末生態導覽解說（2月15日、22日以及3月8日、15日），深入探訪天鵝湖日與夜的不同美感面貌。更多活動資訊歡迎至新營波光節臉書及IG粉絲專頁查詢。