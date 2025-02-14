台南文化景點對寵物友善　寵物入園抽好禮活動開跑

▲台南市寵物友善系列活動熱烈開跑，2月17日起至4月6日止舉行「寵物友善入園抽好禮」活動，赤嵌樓等6個場館景點均參與活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市寵物友善系列活動熱烈開跑中！各大熱門文化景點自2月17日起至4月6日止舉行「寵物友善入園抽好禮」活動，配合場所含：赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南山上花園水道博物館、隆田CHACHA文化資產園區等6個場館景點，民眾可攜帶自家毛寶貝或特殊寵物，一同前往遊園並參加抽獎！

為鼓勵民眾攜帶家中寵物出遊，推動台南市寵物友善文化，台南市文化局於過年期間已推行過第一階段試辦寵物入園活動，活動成效頗彰，年節出遊時已有民眾攜帶家中寵物寶貝前往台南市各大景點走春，除最受大眾喜愛的貓狗毛寶貝，園區內也出現了寵物兔、寵物鸚鵡以及寵物烏龜等特殊寵物，突顯了寵物文化日漸豐富的多樣性。

台南市文化局表示，為延續第一階段活動試辦期間的熱度，並進一步促進擁有寵物的家庭能踴躍前往台南市各大景點，文化局聯合台南市六個文化場館景點，推出「寵物友善入園抽好禮」活動。活動期間民眾只要攜帶寵物入園，每1隻寵物即可獲得實體「抽獎券」1張，填妥抽獎聯上的「姓名、電話、寵物類型」後，將抽獎聯撕下並投入抽獎箱，即可參與抽獎活動！每隻寵物每日入園僅能領取抽獎券1次，每週三進行開獎，最大獎「寵物推車」，還有寵物地毯、玩具……等多樣好禮等您來抽！

文化局強調，本活動6個場所開放時間依各場館景點規定為主，主辦單位保留隨時修正、暫停、終止或解釋本活動之最終權利（包括但不限於修改規則、更換活動、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項）。詳情請上「藝遊台南」粉絲專頁洽詢，相關規定以粉絲專頁公告為準。