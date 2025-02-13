台南與日本本庄市締盟　成為本庄市首座國際友誼市

▲台南市與日本埼玉縣本庄市，13日分別在黃偉哲市長及吉田信解市長的代表下，正式締結為國際友誼市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市與日本埼玉縣本庄市，13日分別在黃偉哲市長及吉田信解市長的代表下，正式締結為國際友誼市，台南市政府新聞及國際關係處蘇恩恩處長、教育局鄭新輝局長、文化局林韋旭代理局長及民政局吳明熙副局長，以及本庄市訪問團一行39人皆出席觀禮，見證兩市合作的新篇章。



台南市與日本本庄市雙方的吉祥物「魚頭君」和「Hanipon」也特地到場歡慶，為簽署儀式增添歡樂氣氛。

黃偉哲市長表示，台南於新年伊始迎接本庄代表團並順利締結為友誼市，讓他十分欣喜。黃偉哲市長更在儀式上正式宣布，他已於12日簽署公文，將位於安南區亞太國際棒球訓練中心附近的一條新設道路命名為「本庄街」，以此紀念兩市永恆的情誼。

此外，黃偉哲市長也向本庄市訪問團熱情介紹台南作為美食與文化古都的獨特魅力，他邀請本庄的朋友停留期間細細品味台南的城市韻味，更期盼兩市的情誼能夠延續至下一代，力薦台南成為本庄學子修學旅行的最佳選擇。

吉田信解市長表示，本庄市與台南互動緊密，雙方友誼深厚，例如本庄市吉祥物「Hanipon」已經連續五次來台南參加林百貨的遊行活動。吉田市長此行也特地率領了包含議會、商界、農業及教育等領域的代表一同訪台，希望藉此行作為雙方交流的新起點，推動更多跨領域合作，讓兩市民眾共享國際友誼的美好成果。

吉田市長特別感謝黃市長以當季水果款待訪團，他也表示雖然此次未能將本庄榮獲一等賞的草莓品種帶來台南，但他對未來兩市的農產交流充滿期待。

本庄市位於埼玉縣西北部，於2006年由舊本庄市與兒玉郡兒玉町合併而成。該市的仁蘭園在台南後壁的蘭花生技園區設有大規模蘭花栽培農場，並且是第一家在台灣投資設廠生產蝴蝶蘭的日商企業。本庄市的官方吉祥物「Hanipon」於2016年榮獲日本全國吉祥物大賽亞軍，其名稱靈感來自當地出土的古代素陶器「埴輪」，象徵本庄市深厚的文化底蘊。