台灣醫療「連續7年」奪全球雙冠！　狠甩美日韓

▲台灣以醫療照護指數86.5分、醫療照護花費159.2分再度蟬聯雙榜首。（圖／記者湯興漢攝）



記者張方瑀／綜合報導

全球2025醫療保健指數（Health Care Index）排行榜出爐，根據全球資料庫網站Numbeo資訊數據顯示，台灣以醫療照護指數86.5分、醫療照護花費159.2分連續7年蟬聯雙榜首；南韓與日本則在2項指數中位居第二、第三。醫療照護指數方面，中國大陸排名第32、醫療照護花費排名第35。

Numbeo自2012年起發佈醫療保健指數，根據過去36個月的使用者滿意度調查，針對各國的醫療照護水準進行排名。評分指標包括就醫便利性、醫療人員的專業度、檢查與報告的處理速度、醫療設備水準等；另外還有醫護人員的友善程度，以及患者的等待時間。

結果顯示，台灣以醫療照護指數86.5分、醫療照護花費159.2分，從2019年開始連續7年蟬聯雙榜首；南韓與日本則在2項指數中位居第二、第三。中國大陸醫療照護指數的分數為68.7、排名第32；醫療照護花費指數則為123.7分、排名第35。

在醫療照護、醫療照護花費的指數中，排名第4至第10名的國家分別為荷蘭、丹麥、奧地利、法國、西班牙、芬蘭和泰國，分數介於79.3至77.5，以及145.1至141.0分。

美國的醫療照護指數為67.8分、醫療照護花費指數為124.4分，排名為38名及33名。在醫療照護、醫療照護花費的指數中排名倒數的為委內瑞拉、孟加拉和伊拉克。