賴清德要國防預算達GDP3％目標　「會尋求用特別預算方式提出」

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（14日）召開國安高層會議後，發表敞廳談話時表示，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，讓國防預算達到GDP3％目標，後續媒體提問階段，有外媒記者詢問，是否代表政府會在現有預算之上，進一步以特別預算方式，提出軍購跟軍事預算？對此，賴清德回應，確實有這個打算，台灣必須展現自我保護決心，會尋求特別預算提高國防經費。

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



賴清德致詞時表示，第一展現國家保護決心，持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，讓國防預算達到GDP3％目標；第二，面對認知作戰，推動國安法制改革，擴大國家安全網，提高社會抵抗力，促進國家團結；第三，持續推動立足台灣佈局全球的經貿戰略，強化高科技保護，跟友盟國家打造民主供應鏈。

進入問答階段，路透社記者詢問，是否代表政府會在現有預算之上，進一步以特別預算方式，提出軍購跟軍事預算？對此，賴清德指出，國防特別預算部分，政府確實有這個打算，台灣必須展現自我保護決心，大家也必須了解，台灣國防預算有很大變化，政府強化國防能力決心相當堅定。

賴清德舉例，馬政府時期，台灣國防預算成長平均是-1.05%負成長，蔡總統任內，則是成長80.47%，年平均成長率7.85%高於GDP成長率，這是展現台灣決心。後續為因應台灣保護國家決心，也會尋求特別預算提高國防經費。