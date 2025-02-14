檯面尚無任何共識！　烏克蘭總統府：不參與慕尼黑美俄會談

▲川普上任後積極處理烏俄戰爭問題，頻頻向普丁釋出善意，並在烏克蘭核心訴求上做出讓步。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，美國和俄羅斯代表14日在德國慕尼黑進行會談，同時邀請烏克蘭參與。不過，基輔當局認為，目前在檯面上沒有任何共識，因此拒絕出席。

根據《路透社》報導，川普13日向記者表示，美俄官員將於週五在德國慕尼黑（Munich）會面，烏克蘭也受邀參加，「俄羅斯和我方代表將與會，烏克蘭也受到邀請…不確定這些國家會派哪些代表前往，但俄羅斯、烏克蘭和美國高層人士將赴會。」

不過，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚利特溫（Dmytro Lytvyn）表示，在與莫斯科對話前，美國、歐洲和烏克蘭需要先確立一致立場，「與俄方對話時必須具有（與盟友的）共同立場，目前檯面上還沒有任何共識。預計不會與俄方討論。」

利特溫指出，「烏方立場依然沒有改變。烏克蘭必須首先與美國對話。歐洲必須參與任何有關實質且永續和平議題的嚴肅討論。」

川普上任後積極處理烏俄戰爭問題，頻頻向普丁釋出善意，並在烏克蘭核心訴求上做出讓步，因此基輔及其他歐洲國家擔心，白宮可能會繞過他們直接與俄羅斯達成協議。

澤倫斯基13日強調，不會在烏克蘭缺席的情況下，同意任何協議，「作為一個主權國家，我們不可能接受任何不經我們同意的協議。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，烏克蘭當然會以某種方式參與和平談判，但美俄之間也會有獨立的雙邊對話。

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