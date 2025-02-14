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趕走普丁是錯誤！川普挺俄「重返G7」　點出烏俄戰爭爆發關鍵

▲▼普丁,川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普經常吹噓自己與普丁的私人關係。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普13日表示，他希望俄羅斯返回七大工業國組織（G7），重拾主要經濟體的地位。川普還堅稱，如果莫斯科依然留在G7，就不可能入侵烏克蘭。

政客、國會山莊報等外媒報導，隨著川普政府推動結束烏俄戰爭的和平談判，他也在白宮橢圓形辦公室受訪，回應自己與俄羅斯總統普丁的關係，以及烏克蘭局勢。

川普希望俄羅斯重返G7，「我希望他們回來。我認為把他們趕出去是個錯誤。聽著，這並非喜不喜歡俄羅斯的問題。我認為普丁也會很樂意回來。」

川普認為，如果俄羅斯未被排除在G7之外，烏克蘭的全面戰爭「很有可能」永遠不會爆發，「讓俄羅斯成為這個組合的一部分，本來可以很有幫助，現在也仍將很有幫助。如果是這樣的話，我認為就不會有現在的問題了。」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲川普認為，烏俄戰爭爆發，也跟烏克蘭加入北約的可能性有關。圖為川普與澤倫斯基。（圖／路透）

此外，他指責拜登對於「烏克蘭加入北約」的可能性抱持開放態度，也是俄羅斯入侵的原因之一，「我不認為一個處於俄羅斯處境的國家，會允許他們加入北約。我認為這就是戰爭爆發的原因，因為拜登說他們可以加入北約。他不應該這麼說的。」

被問及是否認為普丁想要和平時，川普給出肯定的答覆，「如果他不想要的話，會告訴我的。」

G7是世上7大已開發國家組成的政經論壇，成員國包括美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國，歐盟作為非正式成員，不需要輪值擔任主席國。

過去俄羅斯也是成員，而當時集團名稱叫做G8，但在2014年併吞克里米亞之後，被暫停成員國資格，隨後於2018年正式退出，並且多次表明不願再度加入。俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭，普丁當時表示，這是為了回應北約擴張，招致國際譴責。

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