獨／台中新光三越氣爆2澳門旅客亡　澳門官員搭長榮班機晚間抵台

▲澳門籍鄧姓遊客一家七口來台旅遊遇到氣爆，當中阿祖受傷送惠中林新醫院治療，市長盧秀燕前往醫院探視。（圖／市府提供）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市新光三越今（13）日上午11時發生氣爆事件，澳門一家七口自由行遊客受波及，造成2死1重傷4人輕傷。根據《ETtoday東森新媒體》掌握消息，澳門官員已經搭乘長榮班機，在晚間9點多抵達台灣；另外，受傷的澳門籍旅客，除了2歲女童母親仍留在院內陪伴女童、阿祖人留院治療外，其餘2人已經在新光三越安排下入住中國附醫附近飯店。

據悉，澳門特區政府得知事件後，第一時間跨部會成立緊急應變中心，已為澳門一家七口進行人道協助；澳門官方相關代表人員於今晚八點多分別搭乘長榮與星宇航空來台，據悉已經抵達台灣；預計明天還有一批人員來台，將由澳門官方陪家屬一起前往台灣處理相關事宜。

據了解，澳門方面緊急協調家屬入台，由部分直系或旁系血親先來台處理事務，該起事件造成一家七口不同程度傷亡，原本插管治療的小曾孫女晚間搶救回來了，其他受輕傷家屬必須觀察治療，還有往生家屬遺體如何處置，牽涉事務十分繁瑣。

此外，根據掌握，目前澳門籍旅客一家七口，生還的包括阿祖、搶救中的2歲女童(曾孫女)、女童父母親，以及女童叔叔，目前除了女童母親留在中國附醫陪女童、阿祖人在惠中林新醫院接受治療外，女童父親以及叔叔已在新光三越安排下，入住中國附醫附近旅館。