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廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風澄清「他真的在幫忙」沒在蹭

▲▼廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風澄清「他真的在幫忙」沒在蹭。（圖／翻攝廖偉翔臉書）

▲廖偉翔氣爆直播，呼籲民眾繞道、注意安全，卻遭大批青鳥出征。（圖／翻攝廖偉翔臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市西屯區新光三越13日上午11時30分許發生氣爆，造成4死32傷的嚴重工安意外。當下，國民黨立委廖偉翔第一時間到現場直播，呼籲民眾繞道並說明情況，引來青鳥出征。對此，一名在現場的義消也出面澄清，廖偉翔沒有越過現場、沒有妨礙救災，「請大家以救災、爲重，不要再以訛傳訛了」。

據悉，立委廖偉翔氣爆後先發文，要大家避開新光三越和遠百附近的路口，同時開直播透露相關情況，直播時長為2分42秒。

該則直播中，許多青鳥、親綠網紅紛紛留言砲轟，「你是腦袋有什麼狀況嗎，人家在救援你開什麼直播」、「再刪預算啊，不是刪很爽」、「感覺真的很想被罷免欸」、「人血饅頭很好吃齁」。

也有不少粉絲破萬的親綠網紅留言，「你是有什麼毛病啊！自以為抖音網紅嗎？一定要罷免你」、「急著告訴大家我在這我在這。做事，不要作秀好嘛」、「人家在救災，少去那邊直播添亂」、「你是立委還是鄉民還是記者」。

▲▼廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風澄清「他真的在幫忙」沒在蹭。（圖／翻攝廖偉翔臉書）

▲義消出面幫忙澄清。（圖／翻攝廖偉翔臉書）

面對大批青鳥的攻擊，一名在現場幫忙的義消逆風留言，「我是當時就在現場的義消，我們到的時候委員就已經在現場了，且正在協助疏導交通，也同時不停電話聯絡相關單位前來處理，開直播期間非常短，也只是為了告訴大家現場狀況並且宣導請勿靠近」。

義消說，「後來（廖偉翔）關播之後也都在協助我們，提醒路人不要靠近直到拉起封鎖線後他就退出離開，並沒有越過現場還在蹭直播、妨礙救災等相關事情，請大家以救災、為重，不要再以訛傳訛了。平安最重要」。據悉，該名義消在台中市義勇消防總隊第六大隊協和分隊幫忙。

然而，還是有青鳥不服，反嗆該名義消「輪不到他做這些事」、「你怎麼不敢講你拿了多少好處」、「辛苦你了，可以到後台去領薪水了」，讓不少網友看了心寒，感嘆「我的天啊，現在的綠色支持者，到底可以壞到什麼程度啊，竟然還說這個義消拿了多少好處」。

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