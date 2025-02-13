台中新光三越氣爆「無燃燒跡象」　消防員看畫面私下這樣推論

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台中三越氣爆「無燃燒跡象」　消防員私下推論：如八仙粉塵炸？

消防員看台中新光三越氣爆「無燃燒跡象」　推論：如八仙樂園「粉塵爆炸」？

▲有消防隊員私下表示，以前遇過瓦斯氣爆現場，爆炸後都會有燃燒跡象。但台中新光三越氣爆現場的流出畫面卻不同。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中新光三越今（13）日發生氣爆事件，釀成4死30傷嚴重傷亡事件。消防隊現場初步勘驗，懷疑可能是瓦斯氣爆案件，且有證人表示事發前「有聞到瓦斯味」，但現場相關跡證顯示「沒有起火跡象」，且氣爆發生當下，冒出來的並非火警黑煙，卻疑似是粉塵的粉末，奇怪狀況在消防隊員間引起熱議。

據《中時新聞網》報導，有多年救災經驗的消防隊員私下表示，以前遇過瓦斯氣爆現場，在爆炸後都會有燃燒跡象，屋內物品也會被燃燒、燻黑。但根據台中新光三越氣爆現場的流出畫面，可以看到樓層間到處是木頭裝潢掉落，現場充滿厚厚的灰塵，卻沒有看到燃燒的跡象，令他感到不解。

消防員看台中新光三越氣爆「無燃燒跡象」　推論：如八仙樂園「粉塵爆炸」？

▲據台中新光三越氣爆現場的流出畫面，可以看到樓層間到處是木頭裝潢掉落，現場充滿厚厚的灰塵，卻沒有看到燃燒的跡象。（圖／翻攝記者爆料網）

有人就依此猜測，因為這間百貨已有25年歷史，是否可能是裝潢人員在拆除樓層裝潢時，因為灰塵太多，拆除過程導致空間內部蓄積到一定能量，加上拆除過程中不慎引起火花，最終導致猶如八仙塵爆一般的「粉塵爆炸」發生。再加上百貨公司都是依靠空調進行排風，導致大樓內部呈現密閉空間，爆炸才會產生巨大的擠壓能量釋放，才造成嚴重的後果。

此外，再加上欣中天然氣公司在13日傍晚發出聲明，指出新光三越在2月10日提出櫃位調整及整修要求時，該公司就已經完成櫃位瓦斯表拆卸與管路封閉作業，今日下午經現場勘查，確認天然氣管線外觀、封塞塞頭都完整，也沒有瓦斯外漏或燃燒痕跡，研判氣爆應與天然氣無關。

不過該則報導也指出，以上內容僅為消防人員的經驗分享與推測，至於真正氣爆原因，還有待相關單位詳細火調後才可釐清。

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