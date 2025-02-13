議員陳怡君詐300萬助理費裝傻...遭當庭上銬聲押　法院下午開庭

記者黃宥寧／台北報導

北市議員陳怡君涉以胞弟等4名親友當人頭，詐領助理補助費逾300萬元。士檢肅貪專組檢察官林思吟12日指揮調查局台北市調查處展開搜索，帶回陳怡君及6名被告偵訊。漏夜複訊後認定陳怡君、張姓辦公室主任涉犯《貪污治罪條例》及刑法登載不實罪，並有勾串共犯證人之虞向法院聲押禁見。士院今下午3時30分將開庭審理決定是否羈押。

據悉，陳怡君在接受複訊時疑態度閃爍，避重就輕，甚至胡言亂語，試圖混淆視聽，對關鍵問題含糊其詞，檢方當場依違反《貪污治罪條例》第5條第1項第2款「利用職務機會詐取財物罪」及刑法第214條「使公務員登載不實罪」，且有勾串共犯及證人之虞，當庭逮捕陳怡君及張惠霖並上銬，向士林地方法院聲請羈押禁見。

士林法院排定於今（13）日下午3時30分開庭審理，法官將依據檢調提供的證據資料、證人證述及被告供詞，並考量是否具串證、滅證或逃亡之虞，決定是否同意羈押。

▲陳怡君遭檢方聲押禁見。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，檢調調取相關報帳憑證後，發現陳怡君從2019年至今年，涉指示辦公室主任張惠霖、議會研究室主任楊蕙綺協助處理助理薪資，包括作帳、提領薪資及保管人頭助理存摺等私人事務。然而，這些掛名助理每月領取4萬至8萬元不等薪資，卻未實際工作，薪資最終疑由張惠霖與楊蕙綺提領並挪作他用。

除陳怡君與張惠霖外，檢方依涉案程度，分別諭知5名被告，即議會研究室主任楊蕙綺、賀姓前員工、張惠霖胞姊、陳怡君胞弟、洪姓弟媳則經檢察官分別諭知交保24萬元、50萬元、30萬元、1萬元及1萬元。

士林地檢署強調，本案涉及公帑使用不當，影響社會公信力，檢方將秉持勿枉勿縱原則，持續深入偵辦，全力追查不法所得，確保公帑運用透明，落實政府肅貪決心。