　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／涉貪300萬助理費　饅頭主任先遭法院裁定收押禁見

▲▼ 陳怡君 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲民進黨北市議員陳怡君（左）涉與辦公室主任張惠霖（右）浮報助理費數年，張惠霖稍早被收押禁見。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨北市議員陳怡君涉利用胞弟等4名親友充當人頭助理，浮報薪資，詐領議會助理補助費逾300萬元，全案經士檢肅貪專組檢察官林思吟於12日指揮市調查處發動13處搜索，帶回陳怡君、辦公室主任張惠霖等7名被告及3名證人。檢方漏夜訊問後，認陳怡君與張女涉嫌重罪，有串證之虞等，當庭將2人逮捕，並向法院聲押。法院稍早先裁定張惠霖收押禁見。

檢方於12日指揮法務部調查局台北市調查處發動13處搜索行動，範圍涵蓋議會辦公室、地方服務處、住家等地，並帶回陳怡君、辦公室主任張惠霖等7名被告及3名證人偵訊。經過漏夜訊問，認定陳怡君與張惠霖涉嫌貪污，且有串證、滅證之虞，當庭將2人逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

據了解，陳怡君不僅在媒體前強調自己清白，在調詢與偵訊時仍否認涉及貪污，然而，檢調掌握證人證述、財務帳冊、電子通訊紀錄等關鍵證據，發現她的供詞與事實嚴重不符，前後矛盾，甚至試圖淡化助理薪資流向，顯見仍有隱瞞之處。

檢方於13日凌晨偵訊後，認定陳怡君與張惠霖犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、滅證之虞，隨即向士林法院聲請羈押禁見。法院下午開庭時，考量2人否認犯行，供詞與檢調掌握的財務資料、通訊紀錄存有明顯矛盾，認為如不羈押，恐影響後續調查，裁定2人羈押禁見，確保案件偵辦順利進行。

檢調掌握相關報帳憑證後，發現陳怡君自2019年至今年（2025年），涉嫌指示辦公室主任張惠霖、議會研究室主任楊蕙綺協助處理助理薪資發放，包括製作帳冊、提領薪資及保管人頭助理存摺等私人財務操作，將原本應用於公務的助理補助費轉作私人用途。

然而，這些掛名助理每月領取4萬至8萬元不等的薪資，卻從未實際工作，薪資款項最終疑由張惠霖及楊蕙綺提領，並挪作他用，掌握證據顯示，費用並未用於助理實際薪資發放，而是遭到不當挪用，疑為2人私自掌控的「小金庫」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／碎屍魔親弟逃2年！今狼狽落網
監督新光三越工程！23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」
快訊／新光三越氣爆釀30死傷　中市府開鍘：無限期停業至結果出
快訊／長期致力推廣藥膳　藥學系教授楊玲玲辭世享壽79歲
新光三越氣爆高層至醫院探望傷者　罹難者各提供100萬元
新光三越氣爆！欣中曝「3天前已封塞管路」：初步排除與天然氣有
快訊／台中新光三越氣爆4死　中市府：開罰30萬+全面封館勘查
救護車視角曝！值勤結束遇新光三越氣爆
超詭異！新光三越11樓美食街才改裝就出事　2天前就拆錶沒瓦斯
快訊／陳怡君涉貪　法官裁定100萬交保+3限
牛排刀割臉斷筋「片肉」　碎屍魔兇器大剌剌放家裡
新光三越12樓外牆「破洞又凸出」照片曝！　結構技師勘查
獨／澳門政府成立專屬緊急應變中心！　家屬盼今晚抵台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／碎屍魔親弟通緝逃2年！兄變態殺人害他成焦點　今狼狽落網

監督新光三越工程！23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

2歲澳門女童救回來了！新光三越氣爆釀4死　「最新傷亡名單」出爐

回訊息太慢！老婆「小魚兒」生氣了　男衝銀行匯錢哄她險被詐

快訊／新光三越氣爆釀30死傷　中市府開鍘：無限期停業至結果出爐

搭機菸癮發作躲廁所抽電子菸「警報器狂響」　長髮女菸槍慘了

碎屍魔挖出肚臍動機曝！一手法對死者下降頭　還剔光頭為自己解運

新光三越捐氣爆罹難者各100萬元　高層至醫院探望傷者

帶斧頭衝燒烤店嗆聲反被刺死　老闆防衛過當...國民法官判他6年

新光三越氣爆！欣中曝「3天前已封塞管路」：初步排除與天然氣有關

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

快訊／碎屍魔親弟通緝逃2年！兄變態殺人害他成焦點　今狼狽落網

監督新光三越工程！23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

2歲澳門女童救回來了！新光三越氣爆釀4死　「最新傷亡名單」出爐

回訊息太慢！老婆「小魚兒」生氣了　男衝銀行匯錢哄她險被詐

快訊／新光三越氣爆釀30死傷　中市府開鍘：無限期停業至結果出爐

搭機菸癮發作躲廁所抽電子菸「警報器狂響」　長髮女菸槍慘了

碎屍魔挖出肚臍動機曝！一手法對死者下降頭　還剔光頭為自己解運

新光三越捐氣爆罹難者各100萬元　高層至醫院探望傷者

帶斧頭衝燒烤店嗆聲反被刺死　老闆防衛過當...國民法官判他6年

新光三越氣爆！欣中曝「3天前已封塞管路」：初步排除與天然氣有關

快訊／碎屍魔親弟通緝逃2年！兄變態殺人害他成焦點　今狼狽落網

貨櫃船美線運價下周減300、歐線減200　3月馬士基歐線要帶頭漲

美加徵「25%鋼鋁稅」！　中國商務部：典型保護主義行為

伍祐城適應比賽用球後援飆速149　觸身球自己也嚇到

三度拒上海團來台　陸委會：「敲鑼打鼓申請」就一定要准嗎？

監督新光三越工程！23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

車子有怪聲竟是「下巴掉下來」　台東暖警伸援手助重新上路

2歲澳門女童救回來了！新光三越氣爆釀4死　「最新傷亡名單」出爐

新光三越氣爆！傷亡每人保險理賠300萬　新光產承保公共意外險

于小惠離婚…畢典燦笑合體前夫！蔡岳勳長女穿比基尼「辣露人魚線」

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

社會熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

逛街突氣爆！富家女拋10萬名牌衝下樓

台中新光三越氣爆　3人遭炸飛倒地不起畫面曝

即／新光三越氣爆「12樓內部畫面曝光」炸成廢墟

快訊／新光三越氣爆！疑12樓美食街「拆除裝潢」釀禍

更多熱門

相關新聞

陳怡君涉貪裝傻遭遭上銬聲押　下午開庭

陳怡君涉貪裝傻遭遭上銬聲押　下午開庭

北市議員陳怡君涉以胞弟等4名親友當人頭，詐領助理補助費逾300萬元。士檢肅貪專組檢察官林思吟12日指揮調查局台北市調查處展開搜索，帶回陳怡君及6名被告偵訊。漏夜複訊後認定陳怡君、張姓辦公室主任涉犯《貪污治罪條例》及刑法登載不實罪，並有勾串共犯證人之虞向法院聲押禁見。士院今下午3時30分將開庭審理決定是否羈押。

快訊／涉詐助理費　議員陳怡君聲押

快訊／涉詐助理費　議員陳怡君聲押

陳怡君涉貪列被告　淋雨喊冤：我不是這種人

陳怡君涉貪列被告　淋雨喊冤：我不是這種人

議員陳怡君涉貪　胞弟、弟媳掛名淪被告！現身士檢

議員陳怡君涉貪　胞弟、弟媳掛名淪被告！現身士檢

陳怡君涉詐助理費　網軍老手也遭約談

陳怡君涉詐助理費　網軍老手也遭約談

關鍵字：

士林地檢署肅貪陳怡君議員貪污饅頭

讀者迴響

熱門新聞

即／台中新光三越氣爆1女命危　2公里外都聽到爆炸聲

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

台中新光三越氣爆！女員工慘死11樓電梯口

快訊／台中新光三越「氣爆瞬間」！建物碎片噴出　現場慘況曝光

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

澳門一家七口遊台中！遇上氣爆「阿公阿嬤慘死」

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

即／台中新光三越驚傳氣爆　4人炸出

快訊／台中新光三越氣爆「4死6命危」！　盧秀燕證實了

台中新光三越氣爆4死6命危　業者回應了

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

即／台中新光三越大爆炸多人死傷　今天封館

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還

快訊／台中新光三越氣爆！內部慘況曝光

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面