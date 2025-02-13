快訊／涉貪300萬助理費　饅頭主任先遭法院裁定收押禁見

▲民進黨北市議員陳怡君（左）涉與辦公室主任張惠霖（右）浮報助理費數年，張惠霖稍早被收押禁見。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨北市議員陳怡君涉利用胞弟等4名親友充當人頭助理，浮報薪資，詐領議會助理補助費逾300萬元，全案經士檢肅貪專組檢察官林思吟於12日指揮市調查處發動13處搜索，帶回陳怡君、辦公室主任張惠霖等7名被告及3名證人。檢方漏夜訊問後，認陳怡君與張女涉嫌重罪，有串證之虞等，當庭將2人逮捕，並向法院聲押。法院稍早先裁定張惠霖收押禁見。

檢方於12日指揮法務部調查局台北市調查處發動13處搜索行動，範圍涵蓋議會辦公室、地方服務處、住家等地，並帶回陳怡君、辦公室主任張惠霖等7名被告及3名證人偵訊。經過漏夜訊問，認定陳怡君與張惠霖涉嫌貪污，且有串證、滅證之虞，當庭將2人逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

據了解，陳怡君不僅在媒體前強調自己清白，在調詢與偵訊時仍否認涉及貪污，然而，檢調掌握證人證述、財務帳冊、電子通訊紀錄等關鍵證據，發現她的供詞與事實嚴重不符，前後矛盾，甚至試圖淡化助理薪資流向，顯見仍有隱瞞之處。

檢方於13日凌晨偵訊後，認定陳怡君與張惠霖犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、滅證之虞，隨即向士林法院聲請羈押禁見。法院下午開庭時，考量2人否認犯行，供詞與檢調掌握的財務資料、通訊紀錄存有明顯矛盾，認為如不羈押，恐影響後續調查，裁定2人羈押禁見，確保案件偵辦順利進行。

檢調掌握相關報帳憑證後，發現陳怡君自2019年至今年（2025年），涉嫌指示辦公室主任張惠霖、議會研究室主任楊蕙綺協助處理助理薪資發放，包括製作帳冊、提領薪資及保管人頭助理存摺等私人財務操作，將原本應用於公務的助理補助費轉作私人用途。

然而，這些掛名助理每月領取4萬至8萬元不等的薪資，卻從未實際工作，薪資款項最終疑由張惠霖及楊蕙綺提領，並挪作他用，掌握證據顯示，費用並未用於助理實際薪資發放，而是遭到不當挪用，疑為2人私自掌控的「小金庫」。