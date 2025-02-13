涉詐領助理費300萬↑　陳怡君元宵夜淋雨喊冤：我不是這種人

▲台北市議員陳怡君涉貪，13日凌晨在滂沱細雨抵士檢複訊，並強調自己是清白。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨北市議員陳怡君涉嫌自2019年至今年間，透過胞弟、弟媳、賀姓前員工及幕僚等人掛名助理，疑詐領助理費超過300萬元，遭檢調約談。13日凌晨，她與辦公室主任張惠霖（綽號「饅頭」）相繼抵達士檢複訊。陳怡君面對媒體追問，她強調「懇請大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣的人。」隨即進入地檢署接受複訊。

據了解，檢調調取相關報帳憑證後，發現陳怡君涉嫌指示辦公室主任張惠霖、議會研究室主任楊蕙綺協助處理助理薪資，包括作帳、提領薪資及保管人頭助理存摺等私人事務。然而，這些掛名助理每月領取4萬至8萬元不等薪資，卻未實際工作，薪資最終疑由張惠霖與楊蕙綺提領並挪作他用。

▲陳怡君辦公室主任張惠霖同樣列為被告。（圖／記者黃宥寧攝）

其中，楊蕙綺過去曾擔任前民進黨北市議員童仲彥的助理，如今再度捲入助理費爭議，讓外界關注其角色與涉案程度。檢調認為，此舉已非單純帳務疏失，而是涉嫌利用職務之便，以不法手段挪用助理薪資，涉及《貪污治罪條例》中的「利用職務機會詐取財物罪」，並將進一步釐清資金流向。

已有7人遭檢方列為被告，包括陳怡君、胞弟陳姓男子、洪姓弟媳、辦公室主任張惠霖、張姓女子（張惠霖胞姊）、賀姓前員工及議會研究室主任楊蕙綺。經檢方複訊後，賀男以50萬元交保，陳姓胞弟及洪姓弟媳則各以1萬元交保，至於楊女與張女各以60、30萬交保；剩陳怡君與張惠霖仍由檢方如火如荼漏夜複訊中。