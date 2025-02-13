快訊／涉詐300萬助理費！　北市議員陳怡君、饅頭主任聲押

記者黃宥寧、葉國吏／台北報導

台北市議員陳怡君被控涉嫌利用人頭詐領助理費，經過檢方漏夜偵訊後，陳怡君和綽號「饅頭」的張姓主任被當庭逮捕，檢方已向法院聲請羈押。

▲陳怡君聲押。（圖／記者黃宥寧攝）

檢調人員在昨天（12日）兵分多路，對陳怡君的議會辦公室、地方服務處及住處等13個地點進行搜索，並傳喚了包括陳怡君在內的7名被告及4名證人。經過一夜的偵訊，檢方於今天（13日）上午公布強制處分結果，將陳怡君和張姓辦公室主任當庭逮捕，並向法院聲請羈押。

▲陳怡君辦公室主任張惠霖。（圖／記者黃宥寧攝）

陳怡君及綽號「饅頭」的張姓辦公室主任均被列為被告。陳怡君在現身時並未多做說明，只表示會配合檢調調查，並請大家相信她的清白。據悉，陳怡君涉嫌從2019年起，利用親弟弟等4名親友作為人頭，詐領市議員助理費，而張姓主任明知這些人並未真正任職助理，仍協助填寫不實出勤紀錄報表，以此方式協助詐領助理費供私人花用。

初步估計，自2019年以來，陳怡君利用4名親友作為服務處人頭助理，每月請領4萬至8萬元不等的助理費，總金額超過300萬元。陳怡君、張惠霖涉犯重罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串之虞，向法院聲押禁見。