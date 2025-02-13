主計總處列12項總預算窒礙難行難用追加減　行政院：盼與韓院長見面

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總預算案僵局持續，經多日盤點，行政院主計總處今（13日）在院會向院長卓榮泰報告12項總預算案窒礙難行之處。政院發言人李慧芝說，周一賴總統邀請五院院長會商後，卓院長跟韓院長都有持續聯絡，行政院尊重韓院長的安排，相信很快就會有見面溝通的機會，也希望可以有好結果替總預算找到解方。

針對總預算的解方，李慧芝說，主計總處有歸納出一共12項的窒礙難行之處，這些部分很難用追加預算可以解決的問題，因此還是希望立法院能一起協商，找到解決的方案，這樣才能真正讓總預算有好的結果。

主計總處說明總預算案12項窒礙難行之處：

一、刪減總數未宣讀、數字兜不攏：往年立法院總預算案三讀內容，均包含總刪減數及審查後歲出總額，惟本次三讀並未明確宣讀總刪減數及審查後歲出總額，依宣讀內容計算刪減2076億，惟本院主計總處計算僅刪減1439億，造成審查後歲出數額混亂有爭議。

二、部分刪減提案之刪減數已逾原編預算案數，超刪總數7191萬3000元：其中以外交部為例，該部114年度預算案編列「媒體政策及業務宣導費」1億1127萬，依立法院計算之刪減總數達1億4080萬5000元，已超出預算數2953萬5000元，顯不合理。

三、刪減總數創歷史新高：114年度總預算案刪減數2076億元（未宣讀），刪減率6.6％，較前3年平均刪減數291億元，刪減率1.1％，大幅增加1785億元，約增加6倍。

四、要求行政院自行調整刪減數高達636億554萬7000元（一）依立法院決議，通案統刪數不低於939億7500萬元，扣除已核實計算之通刪數303億6945萬3000元，尚須由行政院自行調整刪減數636億554萬7000元，需自行調整刪減數額過於龐大，行政院已無力再行調減。

（二）且按憲法第58條、第59條及第63條規定，行政院有預算案之編製與提案權，而立法院有預算之審議權，此乃憲法權力分立原理之體現，憲法賦予各機關特定權限，各機關即負有行使該權限之義務與責任。惟本決議拋棄憲法所託付之預算審議權限，與憲法權力分立原理顯有不符。

（三）另亦將造成預算刪減之政治責任歸屬不明確，有違司法院大法官釋字第391號解釋所強調之責任政治原則；且與預算法第49條，立法院審議歲出預算，應就機關別、政事別及基金別決定之規定未符。

五、凍結總數創近年新高：經主計總處核算，凍結數高達1381億元，約4.6％，較前3年平均凍結數140億元，約0.5％，大幅增加1241億元，約增加9倍。因凍結之預算具高度不確定性，未來執行時將影響廠商參與投標意願，不利相關標案及業務之推動。

六、多項凍結案之解凍條件難以達成，將造成機關運作無法延續：總統府、行政院、原民會、原文中心、中選會及交通部6機關業務費凍結70％，俟執行30％之後始得申請解凍並需經過立法院同意後始得動支，因解凍相關程序冗長，在立法院同意解凍前，其餘70％經費將無法動支，屆時將造成機關基本維運無法延續，產生業務執行空窗期，影響政府運作及人民權益。另部分決議解凍條件為「經立法院院會同意後始得動支」，解凍程序由往例之委員會審查，拉高層級為需由立法院召開全院委員會審查，將增加機關解凍變數。

七、刪減凍結集中特定機關業務費：包括監察院刪減2.34億元（96.5％）；黨產會刪減0.12億元（63.7％），另凍結0.02億元（12.87％）；行政院刪減1.54億元（45.44％），另凍結1.3億元（38.19％）；總統府刪減0.46億元（13.18％），另凍結22.15億元（61.07％），均已嚴重影響機關基本運作維持，及依據憲法或法律執行各項業務。

八、刪減集中特定項目：

（一）大陸地區旅費統刪80％；國外旅費及出國教育訓練費統刪60％：將嚴重影響台灣與國際的連結，包括毒品走私、電信詐欺、洗錢防制、國際金融監管單位合作，資安以及體育外交都將受到影響，長期爭取之國際交流成果亦付諸流水。

（二）媒體政策及業務宣導費刪減60％︰將弱化政府與人民溝通說明重大政策的能力，使政府無法透過媒體澄清說明各項重大政策，並助長錯假訊息橫行，危害國家與社會。

（三）特別費刪減60％︰將影響對基層員工獎（犒）賞、慰勞（問）及因公餽贈等，打擊員工士氣。

九、政策宣導單一廠商得標金額不得超過5％：無正當理由限縮廠商不得參與機關採購案投標，且未來相關政策宣導，如以50萬元預算為例，可能要分別由20家的廠商得標，每標案僅2.5萬元，與現實嚴重脫節，恐違背政府採購法立法目的。

十、一般事務費通刪10%為往年之2至3倍，且未考慮各機關實際業務差異及辦理必要性，即予以通盤減列：一般事務費主要係機關基本業務運作所需，除辦公廳舍清潔維護、警衛保全、檔案管理等勞務委外工作，尚有機關辦理訓練、救災任務等所需經費，例如考試院辦理公務人員考試錄取人員訓練、升官等考試或晉升官等訓練等法定訓練，以受訓學員人數每年約1萬人次，本次遭刪減739萬元，約有590位學員學習權益被影響，將導致國家各機關用人政策及重要業務推展窒礙。

十一、原民會凍結案違反大法官釋字第391號：原民會部分凍結提案，解凍條件涉及增加預算數額或調整預算支用內容，違反大法官釋字第391號解釋意旨，致責任政治難以建立，有違行政權與立法權分立。

十二、部分通刪項目（國外旅費及出國教育訓練費、國內旅費、特別費）設有不得流用之限制；且指定刪減項目未授權科目自行調整︰造成預算執行無法因應情勢變化及實際需要，辦理預算流用及動支預備金，使預算執行無彈性，影響業務推動。

主計總處列出總預算案12項窒礙難行之處：

窒礙難行之處 說明 刪減總數未宣讀、數字兜不攏 依宣讀內容計算刪減2076億，惟主計總處計算僅刪減1439億 部分刪減提案之刪減數已逾原編預算案數 超刪總數7191萬3000元，例如外交部「媒體政策及業務宣導費」 刪減總數創歷史新高 114年度總預算案刪減數2076億元，刪減率6.6％ 要求行政院自行調整刪減數高達636億554萬7000元 需自行調整刪減數額過於龐大，行政院已無力再行調減 凍結總數創近年新高 凍結數高達1381億元，約4.6％ 多項凍結案之解凍條件難以達成 將造成機關運作無法延續，例如總統府、行政院等6機關業務費凍結70％ 刪減凍結集中特定機關業務費 包括監察院刪減2.34億元（96.5％）；黨產會刪減0.12億元（63.7％）等 刪減集中特定項目 大陸地區旅費統刪80％；國外旅費及出國教育訓練費統刪60％等 政策宣導單一廠商得標金額不得超過5％ 無正當理由限縮廠商不得參與機關採購案投標 一般事務費通刪10%為往年之2至3倍 未考慮各機關實際業務差異及辦理必要性，即予以通盤減列 原民會凍結案違反大法官釋字第391號 解凍條件涉及增加預算數額或調整預算支用內容 部分通刪項目設有不得流用之限制 造成預算執行無法因應情勢變化及實際需要，辦理預算流用及動支預備金，使預算執行無彈性

表：ETtoday新聞雲AI製表