持續與韓國瑜溝通！卓榮泰指示各部會備好資料　盼1個月內完成預算解凍

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

總預算案僵局難解，主計總處今（13日）在院會中報告12項目窒礙難行的項目，院長卓榮泰說，行政院也會在這幾天中積極跟立法院韓院長做協商，希望協商可以獲得成果；針對預算解凍一事，卓要求各部會要準備好所有的書面資料，等到總預算送來後，同時把總預算解凍的內容跟說明完整送出，希望立法院可以予以解凍。希望能在1個月內就能完成解凍，各項施政才不會有窒礙難行之處。

針對主計長就總預算窒礙難行的說明，卓榮泰說，如果行政和立法兩院沒有辦法事先達成共識的話，儘管日後行政院追加預算，但也無助於改變窒礙難行的現況，等於院際協商沒有獲得任何的進展，憲法院際協商的精神也沒有辦法獲得適當的尊重。

卓榮泰表示，辦理追加預算的程序需要一定的時日，無法馬上就解決現在各部會面臨的各種在公務執行的困難，因此總預算在目前的審理過程遭到刪減凍結的部分，行政院仍會透過更積極的方式跟立法院韓院長再度溝通， 希望在溝通之後可以達到一定的共識。

卓榮泰盼望，立法院把總預算案送出來的時候，能經過立法院內朝野協商，將未來的解決之道一併送出，屆時行政院接到總預算案後，也可以看到未來的解決之道，能夠確保面對總預算目前刪減的各項困難，不要影響到未來政府的施政以及各部會業務的執行，讓國家可以繼續向前走。

卓榮泰提到，現在總預算的問題首先是在統刪的部分，到底是2076億還是1439億？兩者之間有很大的差距，且2076億的內容都還有問題，1439億的內容也都是還不確定的。此外，針對特定的部會、特定機關大幅刪減，完全無法動支，這是一定要有所改善的。

針對解凍的方式，卓榮泰要求各部會要準備好所有的書面資料，等到總預算送來後，行政院希望有一個一致的處理，並同時把總預算解凍的內容跟說明完整送出，希望立法院可以予以解凍。希望能在1個月內就能完成解凍，各項施政才不會有窒礙難行之處。

卓榮泰強調，行政院也會在這幾天中積極跟立法院韓院長做協商，希望協商可以獲得成果，有具體成果後再交由立法院內部做正式的黨團協商，然後依照協商內容將總預算一併送出，這樣才可以讓社會感受到行政以即立法取得共識。

卓榮泰呼籲，朝野各界有意也有誠意要來解決總預算，面對造成今天國人人心不安的現象，也期待各位首長能夠共同努力，一起來完成這些工作。