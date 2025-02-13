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追加預算是既定程序　卓榮泰：無須動用院調解達成協議

▲▼行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前召集院際協商，但中央政府總預算案僵局難解，行政院長卓榮泰今（13日）在院會中表示，韓國瑜提議可以用追加預算方式解決，但這依法原本就是既定程序，無須總統動用院調解達成任何協議，是本來要做的。卓榮泰表示，行政院會繼續溝通，希望兩院之間能獲致共識。

行政院發言人李慧芝今轉述，院長卓榮泰在院會時提到10日總統賴清德召開五院會商時的狀況，當天談話氣氛良好，當天立法院韓院長也特別希望行政院收到總預算案的時候，不要提出覆議案、可以日後辦理追加減。

但卓榮泰在當下即向韓院長表達，追加預算有法規限制且相當明確，如果立法院對於追加預算內容跟程序沒有辦法事先達成共識的話，那追加預算將來也不容易達成，因此當時總統最後是建議由行政及立法兩院積極溝通，會商總預算的問題。

另外，卓榮泰也表示，依照《預算法》第79條規定，行政院得在法律規定的前提之下，提出追加預算案，「也就是說，追加預算本來就是行政院的權利」，而且行政院提出追加預算案，立法院在審查過程中本來也會由院長主持協商。

卓榮泰強調，這都是立法院既有的程序，因此韓院長的提案是目前既有的程序，無需總統動用憲法44條的院際調解權來達成任何的協議，這是本來就應該做的。

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