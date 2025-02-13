桃園燈會勇警維護四周安全　義刑慰問桃園警分局贈物資

▲桃園燈會期間，桃園警分局派出大量員警在園區維護安全。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2025台灣燈會昨（12）日開幕，期間桃園市各分局在園區維護場域安全，其中桃園警分局縝密規劃勤務，在卡比獸園區附近維持安全維護管制與為民服務工作，冒著嚴寒與大雨仍戮力以赴；為體恤員警辛勞，桃園分局義刑中隊昨天晚上至員警休息區致贈水果、點心等物資為第一線員警加油打氣，分局長王智民則代表同仁受贈，同時表達感謝之意。

▲桃園燈會期間，桃園警分局義刑中隊長蕭鴻裕昨晚率幹部帶來物資慰問執勤員警辛勞，由分局長王智民代表受贈。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局義刑中隊長蕭鴻裕昨晚率領第一分隊長蔡瑋城、第二分隊長簡世哲等多名幹部至桃園警分局員警休息區慰勞，致贈水果與點心等物資為同仁加油打氣。

▲桃園燈會期間，桃園警分局派出員警冒著嚴寒在園區執勤維護安全。（圖／桃園警分局提供）

分局長王智民表示，燈會期間每天都有數以萬計遊客賞燈，為維護大量人潮進出安全，大批員警冒著嚴寒與大雨堅守崗位，讓民眾擁有歡樂美好回憶及交通順暢，同仁們犧牲假期認真執勤，都有信心完成燈會期間園區安全與交通順暢，確保台灣燈會期間平安順利。